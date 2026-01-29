셀트리온, 캐나다서 옴리클로 300㎎ PFS·AI 허가 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"PFS·AI 제형 전용량 가장 먼저 구성"

제품 경쟁력 앞세워 북미 시장 공략

셀트리온은 캐나다 보건부로부터 만성 특발성 두드러기 치료제 '옴리클로(성분명 오말리주맙)' 300㎎ 사전충전형주사제(PFS) 및 300㎎ 자동주사제(AI) 제형에 대한 허가를 추가 획득했다고 29일 밝혔다.

이번에 허가받은 PFS·AI 제형은 300㎎ 고용량 제품으로 단일 투여만으로 충분한 약물량을 전달할 수 있다. 투여 횟수를 줄여 환자의 부담을 줄이고 의료진의 처방 선택의 폭을 확대하는 데도 기여할 수 있다.

셀트리온은 "이번 허가로 캐나다에서 오리지널 의약품이 보유한 PFS 및 AI 제형의 전 용량(75·150·300㎎) 라인업을 모두 확보하게 됐다"며 "글로벌 시장에서 오말리주맙 바이오시밀러 가운데 PFS 및 AI 제형의 전 용량 구성을 가장 먼저 완성한 사례"라고 설명했다.

옴리클로는 만성 특발성 두드러기와 천식 등 다양한 알레르기 질환 치료에 활용되는 오말리주맙 바이오시밀러다. 국내를 포함해 미국과 유럽, 캐나다 등 글로벌 주요국에서 퍼스트무버로 허가를 획득한 후 순차적으로 출시 중이다. 옴리클로의 오리지널 의약품인 졸레어는 2024년 기준 글로벌 매출 약 6조4992억원을 기록했다.

캐나다는 정부 차원에서 바이오시밀러 처방을 적극적으로 장려하는 대표적인 국가다. 오리지널과 동등한 제형 선택지를 갖춘 제품이 유리한 경쟁 조건을 확보할 수 있는 만큼, 셀트리온은 강화된 제품 경쟁력을 바탕으로 북미 시장 내 입지 확대를 본격화할 계획이다.





셀트리온 관계자는 "시장 내 PFS·AI 제형 전 용량 라인업을 모두 확보해 환자별 다양한 사례에 따른 맞춤형 처방이 가능해진 만큼 제품 경쟁력을 바탕으로 캐나다를 중심으로 한 북미 시장 확대에 최선을 다할 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

