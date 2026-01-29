함평군, '나비대축제 준비' 엑스포공원 관광인프라 정비 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 함평군은 내달 2일부터 2026년 함평나비대축제 대비 함평엑스포공원 관광환경 개선을 위한 '함평엑스포공원 관광인프라 정비사업'을 본격적으로 추진한다고 29일 밝혔다.

이번 사업은 노후화된 함평엑스포공원 시설물을 정비해 방문객에게 쾌적한 관람 환경을 제공하기 위해 추진됐다.

사업 내용으로는 ▲나비의 문·황소의 문 게이트 교체 ▲보행로 정비 ▲친수공간 개선 등 함평엑스포공원 이용 환경 전반을 개선하는 내용이 포함됐다.

공사는 내달 2일부터 오는 4월 나비대축제 개최 전까지 일부 추진하며, 관람객의 안전과 편의를 고려해 축제 기간은 중지하고 나머지 공정은 축제 후 단계적으로 시행할 계획이다.

공사 기간 안전사고 예방을 위해 함평엑스포공원 나비의 문과 황소의 문 출입이 통제되며, 방문객은 주제영상관 입구를 통해 공원에 입장할 수 있다.





함평군 관계자는 "이번 사업을 통해 함평엑스포공원의 관광 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것"이라며 "올해 함평나비대축제를 찾는 관광객에게 더욱 안전하고 편리한 관람 환경을 제공하겠다"고 말했다.





