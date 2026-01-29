포스코인터, 작년 영업익 1조1653억원…전년보다 4.3% 증가

포스코인터내셔널 본사. 포스코인터내셔널 제공

포스코인터내셔널은 연결 기준 지난해 영업이익이 1조1653억원으로 전년보다 4.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다.





매출은 32조3736억원으로 소폭(0.1%) 증가했고, 당기순이익은 6368억원으로 26.5% 늘었다.





