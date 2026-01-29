ACE 유럽방산TOP10 ETF, 글로벌·미국 방산 테마 1개월 수익률 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자신탁운용은 ACE 유럽방산TOP10 상장지수펀드(ETF)가 국내 상장된 글로벌 및 미국 방산 테마 ETF 중 1개월 수익률 1위를 기록했다고 29일 밝혔다.

펀드평가사 에프엔가이드에 따르면 28일 종가 기준 ACE 유럽방산TOP10 ETF의 최근 1개월간 수익률은 19.87%로 집계됐다. 이는 같은 기간 국내에 상장된 글로벌·미국 방산 ETF 중 가장 높은 성과로, 동일 유형 ETF 수익률 평균치인 14.72%보다 높다.

최근 전 세계적으로 고조되고 있는 지정학적 리스크는 방산 섹터 전반의 수익률을 견인하고 있다. 그중 ACE 유럽방산TOP10 ETF의 성과는 글로벌 안보 패러다임 변화 속에서 유럽 방산주만이 가진 독보적인 성장 잠재력이 반영됐다는 평가다. '유럽 재무장 계획(ReArm Europe Plan)' 제안에 따라 유럽연합(EU)의 방위비 규모가 2029년까지 약 8000억유로 규모로 급증할 것으로 전망되며, 유럽 핵심 방산 기업들은 강력한 성장 모멘텀을 확보했다. 여기에 최근 2027년 미국 국방예산이 1조5000억달러로 증액되며 글로벌 방산주에 대한 투자 심리 또한 높아졌다.

ACE 유럽방산TOP10 ETF는 유럽 방산 기업 중 시가총액과 방위산업 매출 비중이 높은 상위 10개 종목에 투자하는 상품이다. 특히 유럽산 무기 구매를 우선시하는 '역내 구매 우선 제도(바이 유러피안, Buy European)'의 직접적인 수혜를 입는 기업들로 포트폴리오를 구성했다. 편입된 상위 종목으로는 ▲라인메탈(Rheinmetall AG(독일) 18.88%) ▲롤스로이스 홀딩스(Rolls-Royce Holdings(영국), 15.00%) ▲사브(Saab AB(스웨덴), 12.10%) ▲BAE 시스템즈 (BAE Systems(영국), 11.54%) ▲다쏘 에비에이션(Dassault Aviation SA(프랑스), 11.27%) 등이 있다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF 운용본부장은 "유럽 방산 산업은 높은 수주 잔고와 강력한 정책 지원을 바탕으로 실적이 가파르게 상승하는 구간에 진입했다"며 "ACE 유럽방산TOP10 ETF는 글로벌 방산 시장의 새로운 주도주로 떠오른 유럽 기업들에 집중 투자할 수 있는 효율적인 상품이다"고 말했다.

이어 "2035년까지 국방비 60%를 역내 조달하겠다는 EU의 목표에 따라 유럽 방산 산업은 향후 10년 이상 수요가 지속될 구조적 성장 국면에 진입했으며, 해당 상품은 유럽 재무장 수혜를 온전히 누릴 수 있는 최적의 투자처"라고 설명했다.





한편, ACE 유럽방산TOP10 ETF는 실적배당형 상품으로 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않으며, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

