"늦은 밤 해열제를 어디서"… 서울시 공공심야약국 '심야공백' 메웠다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공공심야약국 판매 실적 24만9029건

해열진통소염제 7만5745건… 30.4%

늦은 밤 문을 여는 서울시 공공심야약국이 지난해 24만건이 넘는 판매 실적을 기록했다. 가정 내 돌봄 부담이 큰 연령층에서 이용도가 높았는데, 해열진통소염제가 가장 많이 팔렸다.

29일 서울시에 따르면 지난해 공공심야약국의 판매 실적은 총 24만9029건으로 집계됐다. 평일이 16만1765건, 주말·공휴일이 8만7264건이었다. 하루 평균 평일 662건, 주말·공휴일 721건이었다.

서울시 강동구에서 운영 중인 공공심야약국 모습. 서울시

AD

시간대별로 이용 건수를 보면 오후 10~11시가 39.9%, 오후 11~12시가 33.4%, 오전 0~1시가 26.7%로 고르게 분포했다.

이용 목적 대부분은 비처방약 구매였다. 전체 이용 중 비처방약 구매가 19만7871건(79.5%)으로 가장 많았고, 처방 조제 목적 방문 2만7379건(11.0%), 건강기능식품 등 기타 구매 2만3779건(9.5%) 순이었다.

품목별로는 해열진통소염제가 7만5745건(30.4%)으로 가장 많이 구매됐고, 소화기관 질환 관련 약품 5만4365건(21.8%), 호흡기 질환 약품이 2만6375건(10.6%)이었다.

성별로는 남성이 13만5953명(54.6%), 여성은 11만2942명(45.4%)이었으며, 연령대별로는 30대 8만5899명(34.5%), 20대 5만3613명(21.5%), 40대 4만9738명(20.0%) 순이었다.

자치구별로는 강남구가 2만5405건(10.2%)으로 가장 높은 비중을 차지했고, 서대문구 2만702건(8.3%), 광진구 1만9510건(7.8%), 양천구 1만7888건(7.2%), 강서구 1만7209건(6.9%)이 뒤를 이었다.





AD

서울시는 앞으로 공공심야약국 추가 운영을 검토할 때 인구 규모 등을 고려해 지역 간 의약품 접근성 격차를 완화하기로 했다. 올해는 송파구에 공공심야약국 1개소를 추가 운영한다. 조영창 시민건강국장은 "공공심야약국은 늦은 밤에도 시민이 필요한 의약품을 구매하고 복약 상담을 받을 수 있도록 돕는 생활 밀착형 보건의료 서비스"라며 "심야에도 시민들이 불편 없이 이용할 수 있도록 접근성과 안내를 꾸준히 강화하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>