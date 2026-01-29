SK바이오사이언스, 코로나 계열 '범용 백신' 임상 1·2상 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사베코바이러스 표적 후보물질 ‘GBP511’ 호주서 시험

SK바이오사이언스는 코로나19를 포함한 코로나 계열 바이러스를 광범위하게 예방하는 범용 백신 개발에 착수했다.

SK바이오사이언스는 사베코바이러스(sarbecovirus) 계열을 표적으로 한 백신 후보물질 'GBP511'의 글로벌 임상 1·2상을 호주에서 개시했다고 29일 밝혔다. 사베코바이러스는 코로나19 바이러스가 속한 상위 계열로 현재 유행 중인 변이주뿐 아니라 동물에서 사람으로 전파될 수 있는 SARS 유사 신종 코로나바이러스까지 포함한다.

SK바이오사이언스 연구원이 백신 개발을 위한 분석 실험을 진행하고 있다. SK바이오사이언스

이번 임상은 18세 이상 성인 약 368명을 대상으로 진행된다. 1단계에서는 면역증강제 유무에 따라 저·중·고용량 시험백신을 28일 간격으로 2회 접종한 뒤 mRNA 코로나19 백신과 비교해 안전성, 내약성, 면역원성을 평가한다. 2단계에서는 대상자를 확대해 성인과 고령층에서 면역 반응과 안전성을 추가로 검증한다.

임상 과정에서 코로나19를 포함한 사베코바이러스 계열 전반에 대한 교차 면역반응을 확인해 범용 백신으로서의 가능성을 평가할 계획이다. SK바이오사이언스는 특정 변이 대응을 넘어 계열 전체를 포괄하는 백신 플랫폼을 구축하겠다고 말했다.

GBP511에는 SK바이오사이언스가 개발해 2022년 상용화한 합성항원 기반 코로나19 백신 '스카이코비원'의 기술이 적용됐다. 여기에 유전자 재조합 기술과 미국 워싱턴대 항원디자인연구소(IPD)의 나노입자 설계 기술을 결합했다. 스카이코비원은 글로벌 임상을 통해 안전성과 면역원성을 입증한 바 있다.





안재용 SK바이오사이언스 사장은 "범용 사베코바이러스 백신 개발은 차기 팬데믹 대비를 위해 반드시 해결해야 할 과제"라며 "GBP511 임상 착수를 계기로 범용 백신 개발에 속도를 높이고 선제적인 감염병 대응 역량을 바탕으로 글로벌 백신 시장을 선도하는 기업으로 도약하겠다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

