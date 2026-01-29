[클릭 e종목]"LG디스플레이, OLED 패널 중심 전환 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대신증권은 29일 LG디스플레이에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 1만7000원으로 기존 대비 15% 하향 조정했다.

이날 박강호 대신증권 연구원은 "지난해 4분기 영업이익은 1685억원으로 종전 추정 4532억원과 시장 평균 전망치 3957억원을 하회했다"며 이같이 밝혔다. 그러면서 "영업이익 부진은 일회성 비용인 희망퇴직, 성과급, 재고조정 등의 반영 때문이며, 일회성 비용을 제외하면 전망치를 웃돌아 전분기 대비 증가한 것으로 추정된다"고 말했다.

유기발광다이오드(OLED) 매출 비중이 65%로 직전 분기와 비슷했지만, 전년 동기 대비로는 5%포인트 늘었다. 애플 대상 OLED 패널(아이폰17, 워치 등) 공급 확대로 수익성(일회성 비용 반영 전 기준)이 확대됐다. 매출 비중은 ▲TV 17% ▲IT(정보기술) 36% ▲모바일 40% ▲차량(AUTO) 7% 등으로 직전 분기와 유사했다.

올해 수익성 개선 전망은 유효한 것으로 평가했다. 대형 OLED 패널의 출하량 증가 속에 추가적인 감가상각비 축소로 수익성이 늘 것이란 추정이다. 박 연구원은 "올해 전체 영업이익은 전년 대비 132% 증가하며 2년 연속 성장할 것"이라며 "OLED를 중심으로 포트폴리오 성과가 반영될 것"이라고 분석했다.

또한 "모바일은 고객사 및 프리미엄 내 점유율 증가가 예상되는 등 전년 대비 이익이 늘 것"이라며 "상반기보다 하반기 개선에 초점을 맞춘 비중 확대가 유효하다"고 강조했다.





올해 1분기 실적에 대해선 매출 5조7000억원(전년 동기 대비 5.4% 감소), 영업이익 1730억원(417% 증가)을 전망했다. 박 연구원은 "비수기에도 대형 OLED 패널의 감가상각비 축소 효과가 이어지겠다"며 "모바일 내 프리미엄 비중 확대, 저수익 제품군 축소로 IT 패널에서 수익성 개선이 지속될 것"이라고 덧붙였다.





