강릉시, 2월의 테마 ‘눈꽃 트레킹’ 선정…추천 여행지로 ‘대관령 옛길’ 발표

강원도 강릉시는 2월의 테마로 눈꽃 트레킹과 고원설경을, 2월의 추천여행지로 대관령 옛길을 선정했다고 29일 밝혔다.

강릉은 동해와 산악 지형을 동시에 품은 도시로, 겨울철에는 해안과 내륙의 풍경이 뚜렷한 대비를 이루는 것이 특징이다. 특히 2월은 고지대 설경이 가장 안정적으로 형성되는 시기로, 강릉 겨울 관광의 본모습을 가장 선명하게 느낄 수 있다.

이에 '2026~2027 강릉 방문의 해'를 맞아 겨울 자연환경의 매력을 가장 잘 체감할 수 있는 공간으로, 대관령 옛길을 2월 추천여행지로 지정했다.

대관령 옛길은 과거 영동과 영서를 잇는 주요 교통로로 사용되던 역사적인 길로, 현재는 울창한 숲과 완만한 산길이 잘 보존된 걷기 여행명소로 자리 잡고 있다.

겨울철에는 나뭇가지마다 눈꽃이 피어나고, 고원 특유의 탁 트인 설경이 어우러져 고요하면서도 깊이 있는 겨울 풍경을 만들어낸다. 특히 대관령 옛길은 비교적 경사가 완만하고 동선이 안정적이어서 전문 산악인이 아니어도 누구나 겨울 트레킹을 즐길 수 있다.

눈꽃 트레킹을 마친 뒤에는 겨울 강릉의 식문화를 함께 경험할 수 있다는 점도 2월 여행의 중요한 매력이다.

겨울 강릉을 대표하는 음식으로는 쫀득한 식감의 감자옹심이, 강릉 특유의 얼큰한 맛이 살아 있는 장칼국수, 그리고 담백한 국물의 해물칼국수가 있다. 이들 음식은 특히 겨울철에 선호도가 높아 여행 만족도를 높이는 핵심 요소로 자리하고 있다.





엄금문 관광정책과장은 "앞으로도 '2026~2027 강릉 방문의 해' 기간 동안 계절별 자연환경과 지역의 고유한 자원을 연계한 월별 추천여행지를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

