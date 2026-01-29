광명시 "서점서 지역화폐 결제하면 10% 돌려드립니다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역서점 살리기 나서…3월부터 월 최대 1만원 페이백

경기도 광명시가 시민들의 도서 구입 부담 완화와 지역 서점 활성화를 위해 오는 3월부터 '도서 구입비 10% 캐시백' 사업을 시행한다.

이 사업은 관내 지역 서점에서 지역화폐로 도서를 구매하면 결제 금액의 10%를 캐시백으로 돌려주는 제도다. 1인당 월 최대 1만 원까지 지원한다.

광명시 관계자가 28일 소하도서관에서 지역서점 14곳을 대상으로 개최한 '도서 구입비 10% 캐시백 사업' 간담회에서 사업 계획을 설명하고 있다. 광명시 제공

AD

이 사업은 특히 대상에서 대형 쇼핑몰 입점 서점이나 체인 서점을 제외한 순수 지역 서점만 대상으로 한정해 골목 상권 보호와 지역경제 활성화에 초점을 맞췄다.

시는 이번 사업이 시민의 독서 접근성을 높이는 동시에 지역 서점 이용을 자연스럽게 늘리는 계기가 될 것으로 기대한다.

박승원 광명시장은 "이번 사업은 시민이 제안한 기본사회 정책 아이디어에서 출발한 것"이라며 ""독서와 문화 접근성을 높이고 지역 서점과 함께 성장하는 기본사회 모델을 차근차근 실현해 나가겠다"고 말했다.

앞서 시는 28일 소하도서관에서 관내 지역 서점 14곳을 대상으로 간담회를 열고 이번 사업의 추진 배경과 운영 방향, 협조 사항 등을 공유했다.





AD

시는 간담회에서 제시된 의견을 반영해 세부 운영 계획을 보완한 뒤, 오는 3월 사업 시행에 맞춰 시민 대상 홍보를 단계적으로 진행할 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>