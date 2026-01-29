테슬라, 4분기 실적 '서프라이즈'…연간 매출은 첫 감소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

테슬라가 지난해 4분기 시장 전망치를 상회하는 실적을 기록했지만 연간 기준 처음으로 매출이 감소했다. 차량 판매 둔화가 실적에 부담으로 작용했다.

28일(현지시간) 테슬라가 발표한 2025년 4분기 실적 보고서에 따르면 매출액은 249억달러, 주당순이익(EPS)은 0.50달러를 기록했다. 지난해 동기 대비 각각 3%, 17% 감소다.

부진한 실적이었지만 시장 기대치를 상회한 성과였다. 금융정보업체 LSEG가 집계한 월가의 평균 전망치는 매출액이 247억9000만달러, EPS가 0.45달러였다.

또한 영업이익은 14억달러, 순이익(일반회계기준)은 8억4000만달러로 각각 11%, 61% 줄었다. 영업이익률은 전년 동기보다 0.5%포인트 떨어져 5.7%를 기록했다.

세부적으로 자동차 부문 매출은 177억 달러로 11% 감소했다. 반면 에너지 생산 및 저장 부문과 서비스 및 기타 매출은 38억달러와 34억달러로 각각 25%, 18% 증가했다.

연간기준으로는 처음으로 매출액이 감소했다. 지난해 매출액은 948억달러로 전년 대비 3% 감소했다. 자동차 부문 매출액이 695억달러로 10% 줄었다.

이와 함께 테슬라는 지난 16일 머스크 최고경영자(CEO)의 인공지능 스타트업 xAI에 약 20억달러를 투자하는 계약을 체결했다고 밝히기도 했다.





테슬라는 이번 투자에 대해 "테슬라는 AI를 물리적 세계(physical world)로 가져오는 제품과 서비스를 만들고 있다"며 "이번 계약은 테슬라가 AI 제품과 서비스를 물리적 세계에 대규모로 개발·적용하는 역량을 강화하는 것을 목표로 한다"고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

