[클릭 e종목]하나 “현대모비스, 목표가 57만원으로 상향…실적 기대치 부합”

하나증권은 29일 현대모비스에 대해 로봇사업 등 기업가치 상향을 반영해 목표주가를 57만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

송선재·강민아 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 "4분기 실적은 시장 기대치에 부합했다"며 "AS 부문의 이익률이 예상보다 낮았지만 모듈·핵심부품 부문은 매출 증가와 원가 절감, 관세 비용의 회수 등으로 예상보다 높았다"고 밝혔다.

현대모비스는 올해 관세, 반도체 가격 상승, 그리고 전기차 시장의 회복 지연 등 영업환경이 녹록지 않지만 고객사 신차 효과, 고부가 제품의 믹스 개선, 유럽 EV 물량 증가, 북미 신거점 안정화 등으로 모듈·핵심부품 부문을 중심으로 수익성 성장 모멘텀이 기대된다.





AS부문도 수요 및 우호적 환율 등으로 성장을 이어갈 것으로 보인다. 전동화 부문은 전기차 수요가 지연되고 있지만 담당 모델들의 물량 증가와 HEV 물량 보완 등으로 가동률 상승이 예상된다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

