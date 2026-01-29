뉴욕 타임스퀘어 달굴 'K헤리티지'…국가유산청 '코리아 온 스테이지' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 11~14일 뉴욕한국문화원서 전시·공연

'셰프의 테이블' 정관스님 미식 체험

타임스퀘어 개막 공연 등 볼거리 '풍성'

2023년 방문 캠페인 영국 런던 행사 현장

미국 뉴욕의 심장부인 타임스퀘어에서 한국의 전통 가락과 춤사위가 울려 퍼진다.

국가유산청은 국가유산진흥원, 뉴욕한국문화원과 함께 다음 달 11일부터 14일까지 뉴욕에서 코리아 온 스테이지 인 뉴욕(Korea on Stage in New York)'을 개최한다고 29일 밝혔다. '2026 국가유산 방문 캠페인'의 하나로, K컬처의 뿌리인 국가유산의 독창적 가치를 세계인에게 각인시키기 위해 기획됐다.

서막은 다음 달 11일 타임스퀘어 광장에서 열리는 특별공연이 장식한다. 화려한 전광판 숲 사이에서 한국전통무용단의 모듬북과 부채춤, 국가유산진흥원 예술단의 소고춤과 진도북춤이 역동적으로 어우러진다. 같은 날 저녁 뉴욕한국문화원에선 국내외 문화예술계 인사 150여 명이 참석한 가운데 공식 개막행사가 열려 한국식 새해맞이의 정취를 나눈다.

행사 기간 뉴욕한국문화원 내부는 한국의 미를 집약한 거대한 갤러리로 변모한다. 1층은 경복궁 해태상과 모란 조형물, 그리고 왕실 보자기와 길상화를 빛으로 풀어낸 미디어아트로 채워진다. 2층은 장인 정신이 깃든 공예의 향연이다. 김기호 국가무형유산 금박장 보유자의 작품을 필두로 나전칠기, 매듭 등 고도의 기예가 응축된 명품들이 한국적 조형미의 정수를 보여준다.

2025년 방문 캠페인 일본 오사카 행사 현장

정적인 전시와 대비되는 역동적인 무대도 준비됐다. 12일부터 사흘간 뉴욕한국문화원 내 극장에서 궁중무용과 민속춤을 집대성한 옴니버스 공연 '춤으로 담은 바람(Wishes in Motion)'이 펼쳐진다. 처용무의 장엄함부터 태평무, 강강술래의 흥겨움까지, 다채로운 스펙트럼으로 관객에게 울림을 전한다.

눈과 귀를 사로잡은 감동은 미각과 촉각을 깨우는 특별한 체험으로 완성된다. 넷플릭스 '셰프의 테이블'로 세계적 명성을 얻은 정관스님이 사찰음식에 깃든 철학과 미학을 직접 설파한다. 세계적 요리학교인 CIA(Culinary Institute of America)와의 간담회에서 사찰음식을 '지속 가능한 미식'의 미래로 제시하고, 쿠킹 클래스에서 현지인들과 호흡하며 한국의 맛을 나눈다.





국가유산청 관계자는 "이번 행사는 단순한 문화 소개를 넘어, 국가유산이 지닌 가치와 아름다움을 글로벌 콘텐츠로 확장하는 계기"라며 "우리 문화유산이 세계인과 소통하는 접점을 지속해서 넓혀가겠다"고 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

