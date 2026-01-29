기후부, 에너지 전환·기후위기 대응 R&D 2014억원 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기후에너지환경부가 기후위기 대응과 지속가능한 에너지 전환을 위해 올해 2014억원 규모의 에너지기술 신규 연구개발(R&D) 과제를 지원한다.

기후부는 29일 올해 에너지기술개발 실행계획과 1369억원 규모의 제1차 에너지기술개발 신규과제 70개를 부처 홈페이지와 한국에너지기술평가원 홈페이지에 공고했다고 밝혔다.

올해 에너지기술개발 사업은 ▲에너지고속도로 구현을 위한 핵심 부품 확보 ▲재생에너지 차세대 기술 확보 ▲탄소중립 R&D 및 기반 조성에 중점을 뒀다.

우선 에너지고속도로 구현을 위한 변압기 등 핵심부품 확보 및 인공지능(AI) 기반 분산전력망 운영·체계 수립 등 기술개발에 129억원을 지원한다.

재생에너지 차세대 기술 확보를 위해서는 태양전지 상용면적 탠덤 모듈 및 해상풍력터빈 블레이드 관련 필수기술 격차 축소를 비롯해 영농형 태양광 확대 등의 기술개발에 611억원을 투자한다.

탄소중립을 가속화하기 위해 ▲대용량 히트펌프 개발 ▲청정수소 생태계 구축 ▲원전 전주기 핵심기술 고도화 ▲탄소 포집·활용·저장(CCUS) 국산화 기술 확보 등에는 982억원을 지원한다.

이밖에 에너지 R&D 기반 구축에 292억 원을 투자 고급해인력 양성 확대 및 우수 연구개발 후속 지원을 강화한다.

기후부는 국제공동연구, 기술사업화 등과 관련된 신규과제의 경우 협력대상 국가와의 협의 등 필요한 절차를 거쳐 추후 공고를 시행할 예정이다.





기후부 관계자는 "내달 5일과 12일 관심 있는 기업인, 연구자 등을 대상으로 사업설명회를 진행할 예정"이라고 밝혔다．





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

