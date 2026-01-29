"고가 밑의 변신" 피클볼장부터 수영장까지…고양시 '스포츠 핫플' 된다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시, 도심 속 유휴 공간 '스포츠 메카'로 전환

생활 밀착형 체육 인프라 확충 박차

성석동·행주동 고가 하부 체육시설 연내 추가 조성

탄현체육센터·백석국민체육센터 등 건립 순조

경기 고양특례시(시장 이동환)가 도심 속 버려진 유휴 공간을 시민들의 건강을 책임지는 '생활 밀착형 체육시설'로 탈바꿈시키며 스포츠 복지 강화에 나섰다.

국도39호선 고가 하부(대장동)에 조성된 격파장. 고양특례시 제공

29일 고양특례시에 따르면 시는 활용도가 낮았던 고가도로 하부와 재난 방지 시설인 유수지를 활용해 체육 인프라를 확충하고 있다. 시는 지난 2023년부터 오는 2026년까지 총 38억5000만원의 사업비를 투입해 단계별 조성 사업을 진행 중이다.

이미 지난해 3월 덕양구 내곡동과 대장동 고가 하부에는 족구장과 풋살장 등이 들어서 기후와 상관없이 운동할 수 있는 환경이 조성했다. 또한 수해 예방을 위한 재난방지 시설인 유수지를 활용한 체육시설도 마련됐다. 덕양구 삼송동 유수지와 일산서구 대화동 킨텍스 유수지에 각각 테니스코트 5면의 테니스 코트가 마련돼 동호인들의 큰 호응을 얻고 있다.

올해는 일산동구 성석동과 덕양구 행주동이 그 대상이다. 성석동에는 다목적구장 1면과 부대시설, 행주동에는 최근 인기가 급상승 중인 '피클볼장' 2면이 들어설 예정이다. 두 곳 모두 올해 상반기 착공해 연내 시민들에게 개방된다.

대화동 킨텍스 유수지 활용 테니스장. 고양특례시 제공

시는 유휴 부지를 활용한 체육시설 조성 사업으로 생활권 내 체육 공간을 확충하고, 지역별 생활체육 인프라 불균형을 해소할 계획이다. 아울러 시민 활동 거점으로서 도시 미관 개선, 지역 활력 증진, 범죄 예방 등 복합적인 효과도 기대된다.

고양시는 시민들의 생활체육 활성화를 위해 공공 인프라를 확충하고 있다. 일산서구 탄현동에 들어설 탄현체육센터는 지하 1층, 지상 3층, 연면적 3953㎡ 규모로 수영장, 다목적체육관, 카페 등이 조성될 예정이다. 2027년 5월 준공을 목표로 공사가 진행 중이다.

일산동구 백석동에 건립되는 백석국민체육센터는 지하 1층, 지상 3층, 연면적 2151㎡ 규모를 갖추게 된다. 2027년 1월 준공을 목표로 공사를 진행하고 있으며 200석 규모 관람석이 있는 다목적 체육관이 조성된다. 완공 후에는 기존 배드민턴 경기장과 외부 축구장을 함께 활용할 수 있어 지역 주민들의 만족도가 높아질 것으로 예상된다.

탄현체육센터 조감도. 고양특례시 제공

또한 덕양구 원흥동에 들어설 원흥복합문화센터는 지하 2층, 지상 4층, 연면적 7470㎡ 규모로, 실내 수영장, 헬스장이 포함된 체육시설과 도서관을 갖춘 생활SOC 기반 시설이다. 2027년 3월 준공 예정으로 지역 생활체육 환경 개선, 다양한 문화 공간 조성에 기여할 것으로 보인다.

아울러 덕양구 행신동에 건립 중인 평생학습관·장애인종합복지드림센터는 지하 2층, 지상 7층, 연면적 9387㎡ 규모로 조성되며 2027년 4월 준공을 목표로 공사가 진행 중이다. 평생교육·장애인복지·기업 입주시설 등을 포함해 지역 주민들을 위한 수영장, 다목적체육관 등 장애인과 비장애인이 함께 사용할 수 있는 공공시설이 들어선다.

고양특례시는 생활체육시설 공간 확충뿐 아니라 노후시설 정비 등 환경 개선에도 힘쓰고 있다. 오는 4월에는 국가대표 야구장이 위치한 고양스포츠타운의 노후 조명시설을 새롭게 설치하고, 상반기 내 중산체육공원 인조잔디 교체와 부대시설을 정비할 예정이다. 또 정발산·중산·풍동 배드민턴장의 단열과 바닥공사 등 체육시설도 순차적으로 정비해 나갈 계획이다.





백석국민체육센터 공사 현장. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장은 "생활체육은 시민 건강과 직결되는 필수 인프라"라며 "더 많은 시민들이 일상에서 운동을 실천하고 삶의 질을 높일 수 있도록 생활체육 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

