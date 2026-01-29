경기도, 토종벌 농가 살린다…'한봉 꿀 브랜드화'에 도비 80% 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도, '한봉 꿀 브랜드 생산·유통기반 지원' 본격 추진

한봉 꿀 브랜드 경쟁력 강화로 농가 소득 증대 기여

경기도가 올해 처음으로 한봉(토종벌) 꿀 브랜드 생산·유통기반 지원사업을 추진한다고 29일 밝혔다.

한봉 모습. 경기도 제공

지원사업은 한봉 꿀 브랜드 제품의 품질 안정성과 유통 경쟁력을 강화하고 토종벌 산업의 보호와 지속 가능한 성장을 도모하기 위해 마련됐다.

사업 지원자격으로는 한국한봉협회 등록회원으로 ▲봉군수 50군 이상인 법인 또는 개인 ▲연 1회 이상 한봉 교육 이수자 ▲토종가축으로 인정을 받은 법인 또는 개인이며, 올해는 총 30개소의 농가를 지원할 예정이다. 사업기간은 2026년 2월부터 12월까지이며, 총사업비는 4천9백만원으로 도비 80%, 자부담 20% 비율로 추진된다.

주요 지원 내용은 ▲꿀 제품 품질검사(유전자검사, 성분검사 등) ▲포장재 제작 및 용기·디자인 개선 ▲브랜드 홍보물 제작 등으로 한봉농가의 체계적인 품질관리와 브랜드 고급화를 지원함으로써 고품질 한봉 꿀의 안정적인 생산·유통기반을 구축할 계획이다.

도는 이번 사업을 통해 소비자에게 한봉 꿀에 대한 품질 신뢰도를 높이고, 브랜드 경쟁력 강화를 통해 농가 소득 증대와 토종벌 산업 활성화를 동시에 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한, 기후변화와 낭충봉아부패병으로 어려움을 겪는 토종벌 산업의 보호와 지속 가능성 확보에도 기여할 전망이다.

자세한 사항은 경기도 누리집을 통해 확인할 수 있으며, 도는 지난 1월 '한봉 꿀 브랜드 생산·유통기반 지원사업 수행사업자' 공모를 진행했고 심사를 통해 오는 2월 최종사업자를 선정할 예정이다. 또 사업추진 계획에 따라 시군에 공문을 통해 관련 내용을 공유하고 사업에 참여할 한봉농가 신청을 받을 계획이다.





이은경 경기도 동물방역위생과장은 "이번 지원사업은 한봉 꿀의 품질과 브랜드 가치를 높일 수 있는 실질적인 지원책이다. 한봉 농가의 경영 안정성 및 경쟁력 강화를 위해 농가의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

