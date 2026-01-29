이용우 의원 "인천 청라시티타워 계획대로 448m 건축"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 청라 시티타워가 당초 계획된 높이인 448m로 건립될 전망이다.

더불어민주당 이용우(인천 서구을) 의원은 28일 서울지방항공청과 한국토지주택공사(LH)로부터 '청라 시티타워 항공 안전성 검증' 관련 보고를 받고 시티타워를 원안 높이인 448m로 건축할 수 있게 됐다고 밝혔다.

청라국제도시 호수공원 내 건립 예정인 시티타워는 지난 2013년 건축허가 이후 여러 차례 변경허가를 거쳤으나, 2024년 김포공항 이착륙 항공기의 안전성 우려가 제기되면서 사업 절차가 중단됐다.

이에 LH는 지난해 6월부터 항공 안전성 검증 용역을 진행했고, 서울지방항공청의 검증을 거쳐 당초 계획된 높이를 유지하면서도 건축을 재개할 수 있다고 결론을 내렸다. LH는 신임 사장이 임명되면 경영심의회를 열어 관련 안건을 심의하고, 추후 실시설계와 시공사 선정 절차를 진행할 예정이다.





이 의원은 "항공 안전성 문제가 해결된 만큼 이제는 속도가 중요하다"며 "시티타워는 단순한 전망 타워가 아니라 청라의 자부심이자 지역 경제의 핵심 거점으로, 우리나라는 물론 외국에서도 자주 찾는 명실상부한 관광명소가 될 수 있도록 설계부터 준공까지 전력을 다해 챙기겠다"고 말했다.





