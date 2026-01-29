성남시, '분당 재건축 지원센터' 전문가 4명 추가 배치…현장 상담 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 성남시(시장 신상진)는 노후계획도시정비사업 지원을 강화하기 위해 '분당 재건축 지원센터'에 도시계획·건축 분야 전문 인력을 충원해 운영하고 있다고 29일 밝혔다.

분당구청 1층 종합민원실에 있는 분당 재건축 지원센터. 성남시 제공

분당 재건축 지원센터는 1기 신도시 가운데 최초로 분당구청 1층 종합민원실에 설치돼 지난해 11월 5일부터 정식 운영되고 있다.

지원센터는 주민들이 생활권 가까운 곳에서 노후계획도시정비사업과 관련한 정보 제공과 민원 상담을 받을 수 있도록 운영돼 왔으며 이달 도시계획·건축 분야 전문가 각 2명씩 총 4명을 추가 배치해 보다 전문적이고 실질적인 상담 서비스를 제공하고 있다.

성남시는 강화된 전문 인력을 바탕으로 기존 사업 추진 안내에 더해 △노후계획도시 정비사업 제도 개선과 사업 지원 △정책 추진방안 연구·개발 △주택공급 및 이주 수요 분석 등을 체계적으로 추진할 계획이다.





아울러 성남시는 2026년 정비 예정 물량 12000호를 대상으로, 2026년 7월 1일부터 특별정비예정구역 토지등소유자의 지정 제안을 접수하는 내용을 담은 '분당 노후계획도시 2차 특별정비구역 지정 제안 공고'를 지난해 말 게시했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

