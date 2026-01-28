양주시, ‘신의주 찹쌀순대’ 거성푸드 방문…기업 애로사항 청취·지원 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 지난 26일 은현면 소재의 순대국 전문 프랜차이즈 '신의주 찹쌀순대' 운영사인 ㈜거성푸드(대표 정흥순)를 방문해 기업의 고충을 듣고 실질적인 지원 방안을 모색하는 간담회를 가졌다.

강수현 양주시장이 지난 26일 은현면 소재의 순대국 전문 프랜차이즈 '신의주 찹쌀순대' 운영사인 ㈜거성푸드(대표 정흥순)를 방문해 관계자로부터 제품 설명을 듣고 있다. 양주시 제공

2006년 설립된 ㈜거성푸드는 전통 순대 제조기술을 기반으로 다양한 고품질 제품을 생산하며, 프랜차이즈·급식·가정간편식(HMR) 시장까지 폭넓게 사업 영역을 확장해 온 지역 대표 식품기업이다.

이날 간담회에서 정흥순 대표는 청년 및 외국인 인력 채용의 어려움을 비롯해 지역특산물을 활용한 제품 개발과 지역브랜드 사용에 대한 정책적 지원을 요청했다.

이에 양주시는 현재 활용 가능한 정부·경기도·양주시의 채용 지원 시책을 안내하는 한편, 지역특산물을 원료로 한 제품 개발과 지역브랜드 사용 인증 절차에 대해 구체적인 지원 방안을 모색하기로 했다.





강수현 양주시장이 지난 26일 은현면 소재의 순대국 전문 프랜차이즈 '신의주 찹쌀순대' 운영사인 ㈜거성푸드(대표 정흥순)를 방문해 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

양주시 관계자는 "기업 현장의 생생한 목소리를 정책에 반영해 기업들이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 노력하겠다"며 "앞으로도 기업별 특성에 맞는 맞춤형 지원 정책을 지속적으로 확대해 '기업하기 좋은 도시 양주'를 만들어 나갈 것"이라고 강조했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

