기후변화·인구 소멸 직면한 '섬' 살린다…연구 협의체 출범

해양유산연구소·한국섬진흥원 등 목포서 협약

"정책·생태·문화 아우르는 융합 시너지 기대"

국내 전문 연구기관들이 기후변화와 인구 소멸에 직면한 국내 도서 지역의 지속 가능성을 확보하기 위해 손을 맞잡았다. 개별 기관 단위로 흩어져 있던 섬 관련 연구 역량을 하나로 결집해 정책부터 생태·문화까지 아우르는 통합 대응 체계를 구축한다.

국가유산청 국립해양유산연구소는 28일 전남 목포시 연구소 회의실에서 한국섬진흥원, 국립호남권생물자원관, 국립목포대학교 도서문화연구원과 함께 '섬 연구기관협의회' 출범을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 각 기관이 독자적으로 수행해 온 조사와 연구의 한계를 극복하고, 해양유산·생물다양성·정책·인문학 등 다양한 분야의 데이터를 유기적으로 연계하기 위해 마련됐다.

앞으로 이들 네 기관은 섬 관련 조사 자료와 통계 데이터를 공동으로 축적하고 공유하는 시스템을 구축한다. 이를 토대로 다학제적 공동 연구와 국내외 네트워크 확장에 나서는 한편, 학술대회와 교육·홍보 활동에서도 긴밀히 협력한다. 단순한 정보 교류를 넘어 실질적인 융합 연구를 통해 섬이 처한 문제를 해결할 정책적 대안까지 모색할 계획이다.

네 기관은 실효성을 높이기 위한 구체적인 실행 로드맵도 확정했다. 실무협의회를 구성해 시민 대상 인문학 강좌, 연구 성과를 담은 뉴스레터 발간, 합동 현장 조사 등을 단계적으로 추진한다. 2007년부터 전국 섬을 대상으로 해양유산과 역사·문화 환경 조사를 수행하며 보고서 열아홉 권을 발간한 국립해양유산연구소는 중추를 맡아 기관 간 이해관계를 조율하고 협력의 구심점 역할을 수행한다.





국립해양유산연구소 관계자는 "협의회 출범은 파편화된 섬 연구를 통합적 관점으로 전환하는 중요한 계기"라며 "각 기관의 전문성을 결합해 양질의 정보를 국민에게 제공하고, 섬의 고유한 가치를 재조명하는 모범적인 민관학 협력 모델을 만들겠다"고 밝혔다.





