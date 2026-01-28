서울시, 유네스코 질의에 회신…"세운지구, 유산 훼손 사업 아냐"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"종묘 가치 보존·도시 발전 병행"

AD

서울시는 유네스코가 국가유산청을 통해 요청한 '세운지구 향후 대책' 관련 서한에 대한 회신을 28일 제출했다.

회신에서 서울시는 세운지구 사업이 특정 유산 가치를 훼손하려는 사업이 아니라는 점을 강조하며 종묘 경관 영향에 대한 우려와 관련해 "단편적 판단이나 일방적 요구가 아닌 객관적 검증과 이해당사자 간 협의를 통해 해법을 모색하는 것이 바람직하다"고 밝혔다.

또 "종묘의 탁월한 보편적 가치(OUV) 보존을 위해 지속적으로 노력해 왔으며 세운지구 정비사업은 종묘와 남산을 잇는 도심 녹지축 형성을 핵심 목표로 추진되고 있다"고 설명했다.

서울시는 세운지구 개발이 종묘에 미칠 영향 검토를 위해 지난해 12월 정부·지자체·주민·전문가가 참여하는 '민관정 4자 협의체' 구성을 국가유산청에 제안했으며, 세계유산영향평가의 방식·범위·수용 여부도 협의체에서 논의할 수 있다고 밝혔다.





AD

서울시는 "종묘의 보편적 가치 보존과 도시의 지속가능한 발전이 공존하는 해법을 찾기 위해 유네스코 및 세계유산센터와 성실히 협력하겠다"고 밝혔다. 이어 국가유산청을 향해 "소모적 정쟁을 멈추고 4자 협의체 구성을 서둘러 달라"고 촉구했다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>