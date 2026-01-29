동부화물터미널, 물류·여가·주거 복합시설로 재탄생

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2031년 준공 목표

동부화물터미널 변경안 투시도. 서울시 제공

서울 동부화물터미널이 동북권역 대표 물류·여가·주거 복합시설로 거듭난다.

서울시는 '동부화물터미널 지구단위계획 및 특별계획구역 세부 개발계획 결정안'을 수정 가결했다고 29일 밝혔다.

해당 부지는 40년간 물류 터미널로 지정돼 타 용도의 개발이 불가능해 지역 침체의 원인이었다. 2022년 개발계획 마련 및 결정 고시를 완료했지만, 민간사업자 제안에 따라 지난해 추가 협상을 진행해 개발계획을 보완했다.

이번 결정안은 주거지역과 인접한 후면 지상부의 개발밀도를 축소하는 내용이 담겼다. 지역 주민들을 위한 문화복합시설을 배치하고 지상부는 7140㎡의 대규모 입체녹지를 조성하는 방안이 중점적으로 논의됐다.

평균 개발밀도를 565%에서 금번 용적률 433%로 개발 규모를 대폭 하향했다. 입체녹지는 중랑천 입체 보행교와 연계해 지역주민들에게 완전 개방하고 지역권 설정을 통해 공공성을 담보했다. 배봉산과 중랑천이라는 지리적 이점을 활용해 녹지 네트워크를 구축하고, 사업자가 중랑천 인접 부지에 약 50억원 규모의 '펀스테이션(가칭)'을 추가 조성한다.

동대문구에서 운영하는 복합문화시설은 교육지원센터, 체육시설, 도서관 등 연면적 약 5800㎡의 대규모 복합문화시설로 조성한다. 입체 보행교 조성, 수변 데크 등 중랑천 친수공간 사업은 서울시가 직접 시행을 통해 공공성 및 확실성을 강화한다.

이 외에도 미리내집 등 임대주택 76세대 공급을 통해 사회적 주거약자를 지원한다.

서울시는 3월 중 지구단위계획 결정 고시하고 향후 건축 인허가 과정을 거쳐 2027년 착공, 2031년 준공을 목표로 하고 있다.





서울시 관계자는 "동부화물터미널 지구단위계획 변경을 통해 주민 친화형 개발이 될 수 있도록 지원하고, 강북 전성시대를 뒷받침할 원동력이 되길 기대한다"고 밝혔다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

