강원도교육청, 2026년 중요기록물 전자화 사업 전면 완료

강원도교육청, 중요기록물 전자화 사업

영동권까지 확대해 2026년 전면 완료

강원특별자치도교육청은 중요기록물의 안전한 보존과 기록정보서비스 질적 향상을 위해 2019년부터 추진해 온 중요기록물 전자화 사업을 2026년에 영동권역까지 확대·완료한다고 28일 밝혔다.

강원도교육청 전경.

이번 사업은 각급 학교에 보존 중이던 비전자 중요기록물을 전자화하는 것으로, 2019년 착수를 시작으로 2020년부터 4년간 도내 특성화고등학교 23교와 일반계고등학교 89교의 학적기록물 총 215만 면을 전자화했다. 이어 초·중 학적기록물 전자화 사업을 통해 2024년 춘천권역 158교, 2025년 원주권역 160교를 대상으로 추진해 현재까지 총 593만 면의 전자화를 완료했다.

2026년에는 강릉, 속초·양양, 동해, 태백, 삼척, 고성 등 영동권역 6개 지역의 초·중 160교와 교육지원청이 보유한 생활기록부, 졸업대장, 제적대장 등 비전자 학적기록물을 전자화할 예정이며, 이를 끝으로 모든 학적기록물의 전자화가 마무리된다.

중요기록물 전자화 사업은 비전자 기록물을 정리·분류한 뒤 색인 목록을 작성하고, 전자이미지화(스캐닝)를 거쳐 표준기록관리시스템을 통해 검색ㆍ열람이 가능하도록 추진된다.

아울러 도교육청은 해당 사업과 연계해 구학적기록물을 온라인으로 손쉽게 발급할 수 있는 "강원교육 E-증명시스템"을 구축 중이며, 2026년 3월 정식 개통할 예정이다.





이형희 총무과장은 "중요기록물 전자화는 기록물의 안전한 보존은 물론 활용도를 크게 높이는 사업"이라며 "민원 발급 시 열람과 확인에 소요되는 시간을 대폭 단축해 도민에게 보다 신속하고 편리한 민원행정서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

