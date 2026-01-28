양주시, 1304번 광역버스 광적면 연장 운행 시작…‘잠실까지 직행’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양주 1304번 버스 노선 확대

조양중~잠실환승센터 연장 개통

경기 양주시가 28일 홍죽산업단지 차고지에서 잠실행 광역버스 1304번의 광적면 기점 연장을 기념하는 개통식을 열고, 개선된 광역교통 서비스를 시민들과 함께 공유했다.

강수현 양주시장이 28일 홍죽산업단지 차고지에서 잠실행 광역버스 1304번의 광적면 기점 연장을 기념하는 개통식을 연 후 광역버스에 탑승해 시민과 대화를 나누고 있다. 양주시 제공

이날 개통식에는 강수현 양주시장을 비롯해 윤창철 시의회 의장과 이영주 도의원, 한상민·강혜숙 시의원, 주민, 운수업체 직원 등 관계자 30여 명이 참석했다. 참석자들은 새벽 6시 첫차에 탑승해 기점 연장을 축하하는 한편, 승무 직원들을 격려하고 광역버스를 직접 타며 운행 현장을 확인했다.

이번에 기점이 연장된 광역버스 1304번은 총 8대 중 2대가 광적면까지 운행 구간을 확대하고, 나머지 6대는 기존 노선인 홍죽산업단지~잠실광역환승센터 구간을 유지하는 방식으로 운영된다. 이를 통해 그동안 광역버스 이용에 불편을 겪어온 광적면과 백석읍 주민들의 서울 접근성이 한층 개선됐다.

양주시가 28일 홍죽산업단지 차고지에서 잠실행 광역버스 1304번의 광적면 기점 연장을 기념하는 개통식을 열고 있다. 양주시 제공

광적면 연장 구간은 조양중학교를 기점으로 하나로마트, 희망아파트, 한승아파트, 신양주모아엘가 등을 경유한다. 기점 출발 시각은 오전 6시, 6시 30분, 6시 45분과 오후 12시 50분, 2시 10분, 7시, 8시 10분으로 출퇴근 시간대와 낮 시간대 이용 수요를 함께 고려해 편성됐다.

이날 시승 행사에 참여한 한 시민은 "그동안 광적면에서는 광역버스를 이용하려면 다른 지역까지 이동해야 했는데, 이제 집 근처에서 바로 잠실로 갈 수 있어 출퇴근이 훨씬 수월해질 것 같다"고 전했다.





양주시, 잠실행 광역버스 1304번 광적면 기점 연장 운행 시작. 양주시 제공

양주시 관계자는 "이번 1304번 광역버스 기점 연장은 광적면 주민들의 오랜 요구를 반영한 결과"라며 "앞으로도 지역별 교통 수요를 면밀히 분석해 시민들이 체감할 수 있는 광역교통 서비스를 지속적으로 확충해 나가겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

