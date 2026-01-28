남양주시, 1조원 규모 'X-AI 스마트에너지 데이터센터' 투자협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주 화도읍에 ‘AI 실증 플랫폼’ 거점 조성

8300억원 부가가치 창출 기대…원도심 성장 박차

주광덕 시장 “수도권 동북부 첨단산업 거점 확고히 할 것”

경기 남양주시가 '산업생태계 대전환'을 선포한 지 1년 만에 누적 투자유치 금액 3조원을 기록하며 미래형 첨단산업 도시로의 대전환에 속도를 내고 있다.

시는 28일 시청 여유당에서 남양주마석아이디씨(유)와 화도읍 답내리 일원에 조성될 '남양주마석 X-AI 스마트에너지 데이터센터' 투자를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 카카오, 우리금융그룹, 신한금융그룹에 이은 네 번째 대형 민간투자 프로젝트로, 남양주시가 수도권의 첨단산업 거점 도시로 확고히 자리매김했음을 보여주는 지표로 평가된다.

조성되는 센터는 총사업비 1조원이 투입되며, 4만5000여㎡ 부지면적에 연면적 3만7000여㎡ 규모로 건립될 예정이다.

특히 전체 용량 60㎿ 중 약 10㎿를 'OpenLAP(개방형 AI 실증·협력 플랫폼)' 방식의 AI 스타트업 지원 전용공간으로 할당해 청년 창업가와 대학 연구진, 산업체 파트너가 공존하는 산·학·연 협력 네트워크 허브로 구축할 방침이다.

시는 센터 건립으로 약 8300억원의 부가가치 유발과 6234명의 고용유발 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.

주광덕 남양주시장(오른쪽)이 28일 시청 여유당에서 남양주마석아이디씨(유)와 화도읍 답내리 일원에 조성될 '남양주마석 X-AI 스마트에너지 데이터센터' 투자를 위한 업무협약을 체결하고 있다. 남양주시 제공

또한, 지역사회 기여 방안으로 △태양광발전시설 지원 △체육공원 조성 △커뮤니티시설 설치 등을 추진해 지역 경제 활성화를 도모할 계획이다.





주광덕 남양주시장은 "이번 협약은 지역의 지속 가능한 성장을 이끌 동력을 확보했다는 점에서 의미가 있다"며 "AI 데이터센터가 지역 청년들을 위한 일자리 창출과 미래산업 생태계를 구축하는 핵심 동력이 될 수 있도록 모든 행정적 지원을 이어가겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

