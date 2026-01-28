SK하이닉스, 美에 'AI 컴퍼니' 세운다…솔리다임 확대 개편

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"AI 데이터센터 전 분야 설루션 제공"

AI 글로벌 네트워크, 기술 협력 확대

데이터센터용 솔리다임 개편해 활용

SK하이닉스가 인공지능(AI) 산업의 중심지인 미국에 AI 설루션 회사인 'AI Company(가칭·AI 컴퍼니)' 설립을 추진한다.

회사는 "고대역폭메모리(HBM) 등으로 입증한 AI 메모리 기술 경쟁력을 바탕으로 단순 메모리 제조사를 넘어, AI 데이터센터 생태계의 핵심 파트너로 거듭나겠다"며 "AI 역량을 갖춘 기업에 대한 전략적 투자와 협업을 통해 SK하이닉스의 메모리 경쟁력을 강화하고, AI 데이터센터 전 분야의 설루션을 제공할 수 있는 회사로 AI 컴퍼니를 성장시켜 나가겠다"고 28일 밝혔다.

최근 글로벌 빅테크들은 AI 산업 주도권 확보를 위해 투자, 사업구조 혁신 등을 이어가며 치열하게 경쟁하고 있다. 또 메모리 성능을 AI 데이터 병목 해결의 주요 요인으로 주목하고 있어 AI 시스템 최적화를 위한 광범위한 협력이 요구되고 있다. AI 메모리 시장을 선도해온 SK하이닉스는 이러한 흐름이 AI 생태계의 핵심기업으로 도약할 수 있는 기회가 될 것으로 보고 있다.

회사는 이러한 흐름에 맞춰 AI 컴퍼니를 통해 AI 산업의 중심지인 미국에서 AI 혁신 기업들에 투자하고 이들 기업과의 협업을 확대하는 한편, 여기서 확보한 역량을 SK그룹 차원의 시너지로 연계하는 방안도 구상 중이다.

아울러 국내 AI와 반도체 산업의 경쟁력 강화에도 기여할 수 있을 것으로 회사는 내다봤다. 글로벌 기술 경쟁이 심화되는 가운데, AI 컴퍼니를 통해 구축할 글로벌 네트워크와 기술 협력 경험이 한국 산업의 글로벌 AI 시장 입지 확대에 큰 자산이 될 것으로 판단했기 때문이다.

AI 컴퍼니는 미국 현지에서 고용량 eSSD(솔리드스테이드드라이브)를 통해 AI 데이터센터 분야 핵심 사업자로 자리잡은 솔리다임(Solidigm Inc.)을 개편해 설립된다. 솔리다임은 자회사를 세워 사업을 양도하고, 법인명과 사명은 향후 변경할 예정이다. 신설 자회사는 AI 컴퍼니의 기존 사명인 솔리다임을 법인명으로 활용해 사업의 연속성을 이어간다.

회사는 100억 달러를 AI 컴퍼니의 자금 요청에 따라 출자할 예정이다.





SK하이닉스는 "AI 컴퍼니 설립은 넥스트 AI 시대를 앞두고 AI 데이터센터 생태계에서 다양한 기회를 확보하기 위한 행보"라며 "미국내 AI 핵심 파트너들과 긴밀히 협력하며, 고객이 필요로 하는 가치를 한발 앞서 창출하겠다"고 말했다.





