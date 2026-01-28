광주시, 복지행정타운 입주기관 합동 사전점검 실시

경기 광주시는 28일 송정동 120-8번지 구청사 부지에서 공사 중인 '광주시 복지행정타운'의 준공을 앞두고 입주 예정 기관과 함께 시설물 사전점검을 실시했다.

이번 점검은 준공 전 시설의 전반적인 상태를 확인하고 미비·보완 사항과 앞으로 유지관리 방안을 점검하기 위해 마련됐다.

방세환 시장과 발주부서, 입주 기관·단체 관계자들이 현장을 함께 둘러보며 시설 운영과 인수, 인계 과정에 대한 의견을 공유했다. 특히, 그동안 외부에 공개되지 않았던 시설이 처음 공개되면서 입주 및 개관 준비가 막바지 단계에 접어들었음을 알렸다.

시는 복지행정타운이 노후되고 분산된 복지시설을 통합해 보다 쾌적한 환경에서 다양한 복지서비스를 제공하는 거점 시설로 기능할 것으로 보고 있다. 장애인복지관, 평생학습관, 어린이집 등이 함께 입주해 영유아부터 어르신까지 전 생애를 아우르는 통합 복지서비스 체계를 구축한다는 계획이다.

시는 준공 전까지 발주부서와 입주 기관·단체 간 긴밀한 협력을 유지하고 입주 준비와 시공사·관리부서 간 인수, 인계를 철저히 해 개관 이후 운영에 차질이 없도록 한다는 방침이다.





한편, 광주시 복지행정타운은 오는 2월 28일 준공 예정으로 기존 맑은물사업소로 사용되던 구청사 부지에 총사업비 1천731억 원을 투입해 조성되고 있다. 부지면적 8464㎡, 총면적 4만6115.45㎡ 규모로 지하 3층, 지상 10층으로 건립되며 3월 개관을 목표로 하고 있다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

