속초시, AI 기반 돌봄서비스 '에브리 케어콜 서비스' 도입

“안부를 넘어 말벗까지”

AI 케어콜로 고립 예방 나서

강원도 속초시는 28일 시청 상황실에서 AI 기반 양방향 대화형 돌봄서비스'에브리 케어콜(Evry Carecall)'도입을 위한 업무 협약식을 개최했다.

속초시가 28일 시청 상황실에서 AI 기반 양방향 대화형 돌봄서비스'에브리 케어콜(Evry Carecall)'도입을 위한 업무 협약식을 개최하고 있다. 속초시 제공

이날 협약식에는 이병선 속초시장을 비롯한 담당 관계자, ㈜에브리에이아이코리아 김태응 대표이사와 사업팀 관계자 등이 참석해 AI 기술을 활용한 새로운 돌봄서비스 도입과 성공적인 사업 추진을 위한 협력 방안을 논의했다.

'에브리 케어콜'은 별도의 기기 설치 없이 AI 음성을 활용해 대상자와 양방향 대화를 진행하는 돌봄서비스로, 정기적인 안부 확인은 물론 말벗 기능을 통한 정서적 교류와 AI 기반 이상징후 감지·경고·알림 기능을 갖춘 것이 특징이다.

특히 그동안 운영돼 온 일부 안부 확인 서비스는 장비 설치 부담, 정서적 교류 부족, 대상자 접근성 한계 등의 문제를 안고 있었던 반면, 에브리 케어콜은 생활 간섭 없이 자연스러운 대화를 통해 돌봄이 이뤄진다는 점에서 현장과 시민 모두의 체감도가 높은 서비스로 평가받고 있다.

속초시는 이번 협약을 통해 민간의 혁신 기술과 공공의 복지 행정이 유기적으로 결합하는 스마트 복지 모델을 구축하고 오는 3월부터 5월까지

무료 시범 사업을 운영할 계획이다.

시는 시범 운영 결과를 바탕으로 대상자 반응과 현장 의견을 자세히 분석해 향후 단계적으로 사업을 확대해 나갈 방침이다.





이병선 속초시장은 "1인 가구 증가와 사회적 고립 문제가 심화하는 상황에서 AI 기반 양방향 돌봄서비스는 시민의 일상과 안전을 지키는 중요한 수단이 될 것"이라며"이번 협약을 계기로 속초시와 ㈜에브리에이아이코리아가 긴밀히 협력해 현장에서 실제로 작동하고 시민에게 도움이 되는 실효성 있는 고독사 예방 체계를 만들어 가겠다"고 밝혔다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

