전진선 양평군수 "희망과 감동이 흐르는 '매력양평' 완성하겠다"

전진선 양평군수, 2026년 신년 언론 브리핑 개최

2025년 공약 이행률 88.3% 달성 성과 공유

안전·환경·관광·건강 4대 키워드 올해 군정 방향 제시

군청사 이전·광역철도 등 핵심 현안 추진 의지 밝혀

전진선 경기 양평군수가 28일 군청 대회의실에서 신년 언론 소통 브리핑을 열고 2025년의 주요 성과와 2026년 '매력 양평' 구현을 위한 군정 청사진을 발표했다.

전진선 양평군수가 28일 군청 대회의실에서 신년 언론 소통 브리핑을 열고 2025년의 주요 성과와 2026년 '매력 양평' 구현을 위한 군정 청사진을 발표하고 있다.

전 군수는 이날 브리핑에서 민선 8기 출범 이후 거둔 가시적인 성과들을 먼저 공유했다. 군에 따르면, 2025년 기준 공약사업 이행률은 88.3%를 기록하며 순항 중이다.

주요 성과로는 ▲ 남한강 테라스 준공 ▲ 양평종합체육센터 준공 ▲ 양평물맑은시장 빛거리 조성 ▲ 양수리 UN관광기구 최우수 마을 선정 ▲ 치매안심센터 직영 전환 ▲ 12개읍면 맨발걷기길 조성 ▲ 군민 1인당 쓰레기배출량 연 4kg 감축 ▲ 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 ▲ 양평 물맑은시장 배수펌프장 증설 ▲ 신원정수장 준공 등 2025년도 사업추진 현황과 2026년도 군정 4대 키워드인 '안전도시·환경도시·관광도시·건강도시'를 목표로 ▲ 국제 안전도시 인증을 위한 TF 운영 및 CCTV 확대를 통한 통합관제센터 역할 강화 ▲ 공공세척센터 운영 및 생활폐기물 거점배출시설 확충을 통한 자원순환 환경 조성 ▲ 서부·중부·동부권 권역별 인프라 구축을 통한 관광문화벨트화 ▲ 지역보건의료기관 운영 및 치매 환자 서비스 확대와 안심진료 체계 구축 등 양평의 미래도시 도약을 위한 군정 계획에 대해 전진선 군수가 직접 설명했다.

이어 전 군수는 2026년 군정 운영의 4대 핵심 키워드로 ▲안전도시 ▲환경도시 ▲관광도시 ▲건강도시를 제시했다.

먼저 '안전도시'를 위해 국제 안전도시 인증 TF를 운영하고 CCTV 확대를 통해 통합관제센터의 역할을 강화한다. '환경도시' 분야에서는 공공세척센터 운영과 생활폐기물 거점배출시설 확충으로 자원순환 체계를 공고히 할 계획이다.

'관광도시' 부문은 서부·중부·동부권의 권역별 인프라를 구축해 관광문화벨트를 완성하고 '건강도시' 구현을 위해 지역보건의료기관 운영 내실화와 치매 환자 안심진료 체계를 더욱 확대하겠다는 복안이다.

교통 인프라와 관련해 전 군수는 "용문홍천 광역철도가 추진 중이며 KTX 용문역 정차도 한층 가까워졌다"며 "서울양평고속도로 완공 시 강하면 IC 설치가 반드시 필요하다"고 말했다.

이 밖에도 상·하수도 확충, 도시가스 전면 확대, 의료장비 지원 확대, 출산·보육 지원 강화, 고령자 복지주택 건립, 한강 관광문화벨트 조성, 지평리 전투지 국제평화공원 조성, 군청사 이전 추진 등의 계획을 제시했다.

그는 "올해 예산은 9291억원으로, 추경을 거치면 1조원 시대를 맞게 된다"며 "군민과 함께 오늘을 넘어 더 큰 내일로 이어지는 길, '매력양평'을 완성하겠다"고 밝혔다.





전진선 군수는 "2026년은 민선 8기와 9기를 잇는 매우 중요한 분기점"이라며 "언론과의 긴밀한 소통과 협조를 통해 군민들이 일상에서 희망과 감동을 느낄 수 있는 '매력 양평'을 만드는 데 전력을 다하겠다"고 밝혔다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

