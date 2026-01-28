LG화학, 1568억 결산배당…1주당 2000원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG화학이 보통주 2000원, 종류주 2050원의 결산 현금배당을 결정했다고 28일 공시했다.

총 배당금은 1568억원 규모로, 배당기준일은 3월 31일이며 정기주총에서 최종 확정된다.





회사 측은 연결 기준 당기순이익의 20% 이상 배당 정책을 유지하고 있다고 밝혔다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

