순천시, 전남·광주 행정통합 중대현안…시민 공청회 개최

행정통합 공개 소통의 장

높은 관심과 열기 확인

순천시는 28일 순천문화예술회관 대극장에서 '전남·광주 행정통합 시민 공청회'를 개최하고, 행정통합 추진과 관련한 폭넓은 시민 의견을 확인했다.

노관규 순천시장, 전남광주 행정통합 시민 공청회에서 설명. 순천시 제공

AD

전남·광주 행정통합이라는 중대한 현안을 앞두고 열린 이번 공청회에서, 순천시민을 대상으로 통합 추진 전반에 대한 정보를 투명하게 공유하고 시민들의 다양한 목소리를 직접 수렴하기 위해 마련된 공개적인 소통의 자리로, 약 1,000여 명의 시민이 참석하며 각자의 관심 사항에 대해 의견 개진 및 청취하는 등 높은 관심을 보였다.

공청회에서는 ▲전남·광주 행정통합 추진 배경 ▲통합의 필요성과 기대 효과 ▲그간의 추진 경과 및 향후 계획 등에 대한 설명이 진행됐으며, 이후 시민들의 자유로운 질의와 의견 제시가 이어졌다.

다수의 시민은 행정통합 추진에 대해 열렬한 환영과 지지를 표명하며, 통합이 전남 동·서부 균형발전과 지역 경쟁력 강화로 이어지길 기대한다는 뜻을 밝혔다.

특히 시민들은 동부권 소외 우려에 대한 해소 방안과 함께 ▲RE100 반도체 국가산단 추진 배경 ▲동부권 재정 쿼터제 도입 ▲순천대학교와 목포대학교 통합 문제 ▲공공기관 이전 가능성 등에 대해 활발한 질의를 이어갔다.

아울러 농어촌 지역의 구조적 소외 방지 대책 등 행정통합 과정에서 반드시 고려돼야 할 다양한 의견도 제시됐다.

순천시는 이날 제기된 시민들의 질문과 의견을 종합적으로 검토해, 향후 행정통합 논의 과정에서 순천시의 입장과 대응 방안을 면밀히 마련해 나갈 계획이다.





AD

시 관계자는 "이번 공청회는 행정통합이라는 중요한 사안에 대해 시민의 목소리를 직접 듣고 대안을 마련할 수 있는 중요한 시간이었다"며, "지속적인 소통을 통해 행정통합 과정 전반에 순천시민의 진정한 뜻이 무엇인지 확인하고 적극적으로 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>