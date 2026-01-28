정부 "6월 지선 앞, '공직자 정치중립 위반·기강해이' 철저 관리"

윤창렬 국무조정실장은 28일 "공직자들이 정치적 중립의무를 위반하거나, 선거 분위기에 편승해 기강 해이가 발생하지 않도록 철저히 관리해 달라"고 말했다.
국무조정실에 따르면 윤 실장은 이날 오후 정부서울청사에서 '중앙행정기관 감사관 회의'를 주재하고 "4개월 후 다가오는 지방선거가 공정하게 치러질 수 있도록 여건 조성에 각별히 노력할 필요가 있다"며 이같이 말했다.
아울러 ▲적극행정이 가능한 공직환경 조성 ▲조직 내 '신상필벌' 원칙의 확고한 적용 ▲부정부패 상시감찰 강화 등을 당부했다. 윤 실장은 "채용비리 등 부정부패가 많이 발생하는 분야에 대해서는 지속적이고 강도 높게 감찰해 비위를 발본색원해 주기 바란다"며 "특히 대규모 예산이 투입되는 산업분야, SOC 분야는 금품수수 등 부정부패 유혹이 끊임없는 영역이자, 국민 안전과 직결되는 만큼 부정으로 인해 국민의 삶이 위협받거나 불편이 발생하는 일이 절대 있어서는 안 된다"고 강조했다.
이날 회의는 이재명 정부 집권 2년차를 맞아 공직사회 기강 확립을 위해 50개 중앙행정기관 감사관이 참석한 가운데 진행됐다.
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
