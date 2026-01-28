디자인계 한자리에…2026 디자인계 신년인사회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI시대 연대·협력의 뜻 모아

한국디자인진흥원(KIDP)은 28일 KIDP 6층 컨벤션홀에서 '2026 디자인계 신년인사회'를 개최했다고 밝혔다.

신년 인사회는 한국디자인단체총연합회가 주최하고 산업통상부와 KIDP가 후원한 행사로, 디자인 산업의 방향성과 역할을 공유하고 디자인계 인사들이 연대와 협력의 의지를 다지기 위해 마련됐다. 디자인 협회 및 단체 회장단과 업계 대표 등 디자인계 주요 인사 약 200여명이 참석했다.

28일 KIDP 6층 컨벤션홀에서 열린 '2026 디자인계 신년인사회'에서 주요 관계자들이 기념 사진을 찍고 있다. 한국디자인진흥원

행사는 주요 인사의 신년 인사말을 비롯해, 인공지능(AI) 시대 속 디자이너의 본질적 역할을 조망한 기조강연, 디자인계의 새로운 도약과 연대를 상징적으로 다짐하는 신년 축하 세리머니 등으로 구성됐다. 기조강연은 맡은 최소현 네이버 디자인·마케팅 부문장은 'Why, 디자이너 - 누구나 디자이너가 될 수 있는 시대, 아무나 디자이너가 될 수 없는 이유'를 주제로 디자이너 고유의 역할과 가치에 대해 짚었다.





강윤주 KIDP 원장은 "인간의 창의성과 감성을 함께 살리는 디자인을 통해 우리의 일상과 공공 영역에서 국민이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

