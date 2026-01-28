전남도, 지방정부 금고 이자율 전국 '상위권' 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1월 기준 3개월 이하 정기예금 금리

전국 5위·6개월 이하 6위 각각 차지

2024년 자금운용 수익률 3.36%

전남도 3개월 이하 정기예금 금리. 전남도 제공

전라남도는 행정안전부가 28일 '지방재정365'를 통해 공개한 전국 243개 지방정부 금고 이자율 현황을 분석한 결과 단기 정기예금 금리가 전국 광역지차체 상위권을 기록했다고 28일 밝혔다.

전남도는 지난 13일까지 금리 기준, 17개 광역지자체 가운데 '3개월 이하 정기예금 금리' 2.27%로 전국 5위, '6개월 이하 정기예금 금리' 2.32%로 6위를 각각 차지했다.

지방정부 금고 이자율은 예치 기간에 따라 차등 적용된다. 지방정부는 예산의 적기 집행을 위해 6개월 이하 단기 예치 비중이 높은 만큼, 전남도의 단기 예치 금리 전국 상위권 성과는 치밀한 금리 협상의 결과로 분석된다.

또 한병도 국회의원(더불어민주당 원내대표)이 2025년 공개한 자료를 분석한 결과, 2024년 전남도의 자금운용 수익률은 3.36%로 전국 광역지자체 중 3위를 기록했다. 단기 예치에 집중한 전남도의 자금 운용 전략은 유동성 확보와 수익성 제고를 동시에 달성한 사례로 평가된다.

이번 전국 지방정부 금고 이자율 공개는 2025년 12월 '지방회계법 시행령' 개정으로 지방정부 금고의 금리 공개가 의무화됨에 따라 이뤄진 조치로, 지방정부 운용의 투명성을 높이고 국민의 알권리를 충족에 기여할 것으로 기대된다.





고미경 전남도 자치행정국장은 "저금리 기조 속에서도 단기자금의 효율적 운용을 위해 예치금리 약정에 최선을 다했다"며 "앞으로도 금리 변동 상황을 지속해서 모니터링해 도민의 세금이 안정적이면서도 수익성있게 운영되도록 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

