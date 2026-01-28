김종철 방미통위원장, MBC·SBS 제작 현장 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방송 제작 현장 릴레이 방문 첫 행보

"산업 성장 최우선…낡은 규제 개선"

김종철 방송미디어통신위원장은 28일 방송 제작 현장 릴레이 방문의 첫 행보로 MBC와 SBS의 예능·드라마 제작 현장을 잇달아 방문했다.

김종철 방송미디어통신위원장. 연합뉴스

김 위원장은 이날 출연진, 촬영감독, 작가, 카메라 감독, 소품 담당 등 제작 현장 인력들과 만나 애로사항을 청취하고 의견을 나눴다.

방송 관계자들은 예능·드라마 등 방송 콘텐츠의 제작비 상승으로 다양한 콘텐츠 제작이 어렵다는 점과 온라인동영상서비스(OTT)에는 적용하지 않고 있는 광고·편성 규제의 개선을 요구했다.

이에 김 위원장은 규제와 진흥의 조화를 통한 방송미디어 산업 성장을 최우선 과제로 적극 추진하겠다고 강조했다.

그는 "OTT 플랫폼과의 경쟁 심화로 어려워진 방송 산업의 현장 의견을 적극 반영해 국민의 시청 주권이 훼손되지 않는 범위에서 낡은 규제를 개선, 글로벌 미디어 강국 실현의 초석을 다지겠다"며 "인공지능(AI)·디지털 기술 도입으로 방송 산업의 체질을 혁신하고 현장에 활력을 불어넣는 다양한 정부 지원 정책을 추진하겠다"고 말했다.





김 위원장은 향후 KBS, EBS, 지역방송, 종합편성 채널, OTT 사업자를 순차적으로 만나 현장 소통을 강화할 계획이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

