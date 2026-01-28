나주시, 전남공공산후조리원 4호점, 리모델링 마치고 재개원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산모실 확대·회복시설 보강…전남 최대 규모

안전 위생 등 기능 보강…산모 중심 공간 변화

전남 공공산후조리원 4호점 재개원을 기념해 관계자들이 테이프 커팅식을 진행하고 있다. 나주시 제공

전남 나주시가 전남 공공산후조리원 4호점의 전면 리모델링을 마치고 2월 재개원했다.

나주시는 28일 빛가람 종합병원에 위치한 전남 공공산후조리원 4호점의 시설 개선 공사를 완료하고 재개원식을 개최했다고 밝혔다.

해당 조리원은 2020년 개원 이후 전남 중·서부권 산모들의 산후 회복을 지원해 왔으나, 시설 노후화와 이용 수요 증가에 따라 지난해 6월부터 휴업하고 리모델링을 진행해 왔다.

이번 공사를 통해 산모실은 기존 16실에서 18실로 확대됐으며, 3층에는 마사지실, 요가 공간, 족욕실, 모유 수유실 등 회복·편의시설이 새로 조성됐다.

나주시는 이를 통해 단순한 산후조리 기능을 넘어 산모 회복과 휴식을 강화한 공간으로 운영한다는 계획이다. 또 산모와 신생아 전용 승강기를 신설하고, 신생아실과 공용공간의 감염 예방 설비와 보안 시스템을 강화해 안전성을 높였다.

이용 요금은 일반 가정 기준 1주 80만 원이다. 기초생활수급자와 차상위계층, 장애인, 국가유공자, 다문화가족, 둘째아 이상 출산 가정 등은 최대 70%까지 이용료 감면을 받을 수 있다.

예약은 '전남아이톡'을 통해 선착순 온라인으로 진행되며, 산모 본인 명의로만 가능하다. 전남 지역 내 다른 산후조리원과 중복 예약은 허용되지 않는다.

나주시는 공공산후조리원을 중심으로 임신·출산·산후조리·양육까지 이어지는 출생 지원 체계를 강화한다는 방침이다.

오경규 빛가람종합병원 원장은 "산모의 회복을 최우선으로 고려해 시설을 개선했다"고 말했다.

윤병태 나주시장은 "새로 단장한 공공산후조리원이 산모들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 했다.





한편 나주시는 전남 도내 시 단위에서 유일하게 3년 연속 출생아 수가 증가했다.





호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr

