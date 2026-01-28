하나은행, 대한결핵협회와 외국인 금융·건강 지원 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나은행은 대한결핵협회와 국내 체류 외국인의 건강증진 및 금융 편의성 향상을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이정현 하나은행 외환사업단장(오른쪽)이 최종현 대한결핵협회 사무총장과 '국내 체류 외국인의 건강증진 및 금융편의성 향상을 위한 업무협약'을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공

AD

이번 협약은 금융 취약계층이자 보건의료 사각지대에 놓이기 쉬운 국내 체류 외국인들이 지역사회에 정착할 수 있도록 계좌개설, 해외송금, 경제·금융 교육 등 다양한 맞춤형 금융서비스를 비롯해 감염병 예방, 건강 증진을 위한 의료서비스를 지원하고자 마련됐다.

양 기관은 외국인 손님이 대한결핵협회에서 운영하는 '복십자의원' 방문 시 결핵을 비롯한 호흡기 감염병 예방 검진을 지원하고, 마약류 검사 할인권, 각종 질병 예방 할인쿠폰 등을 제공할 예정이다. 또한 농어촌 등 금융·보건 소외지역에 거주하는 외국인 및 계절 근로자들의 금융·의료 접근성 향상을 위해 '움직이는 하나은행' 이동점포와 대한결핵협회의 '이동검진 차량'을 동시에 운영함으로써 실질적인 지원을 이어가기로 했다.





AD

이정현 하나은행 외환사업단장은 "하나은행은 외국인 손님의 한국 생활 필수 파트너로서 16개국 다국어 지원이 가능한 외국인 전용 금융 플랫폼 'Hana 이지(EZ)' 앱을 통해 다양한 이벤트와 혜택을 제공하고 있다"며 "앞으로도 외국인에게 가장 편리하고 신뢰받는 은행으로서의 입지를 공고히 하기 위해 외국인 전용 금융서비스 범위를 지속적으로 확대하겠다"고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>