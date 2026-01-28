17년을 쌓아 올린 한 기업인의 신뢰 자산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

㈜창성공조기전 천성용 대표,

안동 인재 양성에 누적 1억원 ‘묵묵한 투자’

지역 인재 육성을 향한 민간의 꾸준한 실천이 올해도 이어졌다.

(재) 안동시장학회는 27일 ㈜창성 공조기 전 천성용 대표가 안동시청을 찾아 장학기금 1000만원을 기탁했다고 밝혔다. 이번 기탁으로 천 대표의 누적 기부액은 총 1억원에 달한다.

이번 기부는 2008년 안동시장학회 설립 이후 17년째 이어져 온 정기 기탁으로, 단발성 후원이 아닌 장기적이고 지속적인 나눔이라는 점에서 의미가 크다. 개인 기부자로서는 드문 사례로, 천 대표는 지역 인재 양성에 기여한 공로를 인정받아 안동시장학회 명예의 전당에도 이름을 올렸다.

㈜창성 공조기 전은 냉·난방기 및 공조설비 시공을 주력으로 하는 지역 중소기업이다. 안정적인 기업 운영과 함께 교육·복지 분야를 중심으로 한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오며 지역사회 신뢰를 쌓아왔다.

지난 2022년에는 경상북도교육장학회에 장학금 500만원을 기부했으며, 제56회 납세자의 날에는 모범납세자로 선정돼 국세청장 표창을 받은 등 성실 납세와 사회적 책임 실천에서도 모범을 보인다.

천성용 대표는 "지역사회의 도움 속에서 기업이 성장할 수 있었던 만큼, 이제는 그 빚을 다시 지역에 돌려주는 것이 당연한 책무라고 생각한다"며 "안동의 학생들이 경제적 부담 없이 자신의 꿈에 도전할 수 있도록 앞으로도 장학사업에 꾸준히 동참하겠다"고 말했다.





권기창 안동시장학회 이사장은 "17년 동안 한결같이 이어진 천성용 대표님의 나눔은 단순한 기부를 넘어 지역 교육의 든든한 기반이 되고 있다"며 "기탁해 주신 소중한 장학금이 학생들의 꿈과 가능성을 키우는 실질적인 밑거름이 될 수 있도록 장학사업의 내실을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.





