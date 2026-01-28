산림복지진흥원, 특수교육 동계 직무연수 '숲이 그린 교실' 운영

한국산림복지진흥원은 19~28일 전국 특수교육 교원 56명을 대상으로 '2026년 특수교육 동계 직무연수(숲이 그린 교실'을 운영했다고 28일 밝혔다.
2회에 걸쳐 진행된 이 연수는 특수교육 현장에서 활동하는 특수교사의 직무 스트레스를 해소하고 숲 치유 효괄르 교육과정에 접목해 교원의 생태 감수성과 수업역량을 강화할 목적으로 기획됐다.
연수에 참여한 교원은 ▲숲길 걷기 ▲치유 명상 ▲마인드 리셋 in 마음 나눔 ▲소망카드 만들기 등 프로그램을 체험하며 지친 몸과 마음을 회복하는 시간을 가졌다.
또 산림치유 활동을 특수교육 현장에 적용할 수 있는 방안을 고민하고 숲 교육에 대한 이해를 넓히는 기회를 가졌다.
주요원 국립대전숲체원 원장은 "이번 연수가 특수교육 현장에서 헌신하는 교원에게 진정한 쉼과 재충전의 기회가 됐길 바란다"며 "대전숲체원은 교원의 심신 건강 증진과 숲 교육 전문성 강화를 위한 다양한 연수 프로그램을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.
대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
