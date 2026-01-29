'20주년' 2026아시아소비자대상…종합대상 무신사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산업통상자원부 장관상 무신사 수상

인디 패션 브랜드 해외 진출 지원

올해 20주년을 맞은 '2026 아시아소비자대상' 종합대상에 무신사를 비롯해 총 7개 기업이 이름을 올렸다.

아시아경제가 주최하고 산업통상자원부와 보건복지부, 식품의약품안전처, 한국식품산업협회, 한국주류산업협회가 후원한 소비자대상은 소비자 권익과 편익을 최우선 가치로 삼아 제품과 서비스를 제공한 기업과 브랜드 가운데 소비자 평가가 우수한 곳을 선정해 시상한다.

장범식 아시아경제 대표를 비롯한 주요내빈 및 수상자들이 29일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '2026 아시아소비자대상 시상식'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 2026.1.29 강진형 기자

산업통상자원부 장관상을 받은 무신사는 온라인 패션 플랫폼으로 시작해 소비자 중심의 리테일 생태계로 자리 잡았다는 평가를 받았다. 자체 브랜드인 '무신사 스탠다드'는 외국인 관광객 사이에서 '한국 방문 필수 쇼핑 코스'로 자리매김하며 내수 부진 속에서도 새로운 관광 수요를 창출한 점이 높게 평가됐다. 신진 디자이너를 발굴·육성하고 K패션의 해외 진출을 지속해서 지원해 온 점 역시 산업 전반에 미친 파급 효과가 크다는 판단이다. 심사위원단은 무신사가 패션 소비 방식 자체에 변화를 가져오며 새로운 성장 모델을 제시했다고 평가했다.

보건복지부 장관상은 롯데백화점과 LG생활건강이 공동 수상했다. 롯데백화점은 베트남 하노이에 조성한 '롯데몰 하노이'가 현지 대표 명소로 자리 잡으며, 한국형 유통 모델의 글로벌 경쟁력을 입증했다는 평가를 받았다. LG생활건강은 헤어케어 브랜드 '닥터그루트' 탈모 제품의 혁신성을 인정받았다. 식품의약품안전처장상은 이마트24가 수상했다.





또 한국식품산업협회장상과 한국주류산업협회장상은 각각 CJ제일제당과 오비맥주가 받았다. 정연승 심사위원장(단국대 경영대학원장)은 "글로벌 경기 둔화와 지정학적 리스크, 인구 구조 변화 등으로 소비 심리가 위축된 상황에서 소비자의 선택을 받기 위해서는 기업의 지속적인 혁신과 사회적 책임이 무엇보다 중요하다"고 밝혔다.





