설 장보기 부담 던다…정부, 할인 910억·27만t 성수품 대방출 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①정부, 설 성수품 '역대최대' 27만t 푼다…할인지원 910억 투입
②오천피 돌파한 코스피, 육천피 기대감↑…반도체·상법개정이 열쇠
③다주택·고가주택 동시 압박…정부, 집값보다 '기대심리' 겨눈다
MARKET INDEX
○미 뉴욕증시 S&P500 장중 7000선 돌파
○3대 주가지수 보합 마감
○Fed, 예상대로 금리동결
TOP 3 NEWS
■ '역대 최대' 자금 투입…"사과·돼지고기 27만톤 풀고, 고등어는 반값" 설 물가안정 총력전
○온누리 상품권 환급 규모도 330억원으로↑
○소상공인 부담 덜기 위해 대출 만기 1년 연장
■ 코스피 오천피 넘어 육천피 갈까…"반도체·상법개정이 이끌 것"
○'16만전자' '84만닉스' 지수 상승 견인
○타 업종 실적개선·외국인 수급도 변수
■ 다주택·고가주택 동시 조준…집값보다 '기대심리' 잡는다
○양도세 중과부활 유력·1주택자 장특공 만지막
○중과부활 시 1세대 3주택자 최고 세율 82.5%
그래픽 뉴스 : 눌려있다가 지금 터진다…"금은 꼭지, 이젠 여기가 유망" 銀에 시선집중
○금값 랠리 속 은값 주목하는 투자자들
○시장 전망 살펴보니 "추가 상승여력 남아"
○변동성 확대는 경계해야…'중장기' 접근
돈이 되는 法
■ 미 상무부, 동국S&C 덤핑 마진 4.99% 예비 산정
○동국S&C에 덤핑 마진 4.99% 예비 산정
○최종 판정은 5월 예정…소명·불복 절차 가능
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026012815365908707
■ 압구정 3구역 필지 지분 산정 "대지권" vs "전유부분 비율"
○조합원 "전유부분 면적 비율" vs 현대건설 "대지권 비율"
○법원, 3월 변론 속행 후 절차 종결 여부 검토
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026012815370313026
■ "부실한 정보 제공, 에어비앤비 제재 정당"
○숙박업체 사업자 여부 확인·정보 제공 의무 인정
○에어비앤비 시정 명령 취소소송 패소
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026012815365705899
※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
00:30 미국 원유재고
00:30 캐나다 BOC 기자 회견
00:30 미국 쿠싱 원유 재고
04:00 미국 금리결정
04:00 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 성명서
04:30 미국 FOMC 기자 회견
06:30 브라질 금리 결정
06:45 뉴질랜드 무역수지 (MoM) (12월)
08:50 일본 외국채권매수
08:50 일본 주식에 대한 외국인 투자
20:00 프랑스 총 구직자 (12월)
22:30 미국 신규 실업수당청구건수
22:30 캐나다 무역수지 (11월)
22:30 미국 비농업부문 생산성 (QoQ) (3분기)
22:30 미국 단위노동비용 (QoQ) (3분기)
22:30 미국 무역수지 (11월)
지금 뜨는 뉴스
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
