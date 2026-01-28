김동연 "법위에 군림해 온 김건희씨 또 다시 사법정의 비켜가"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 28일 김건희 씨의 주가조작 등에 대한 1심 판결에 대해 "법 위에 군림해 왔던 김건희 씨가 또다시 사법 정의를 비켜나갔다"며 "끝까지 지켜보겠다"고 밝혔다.

김동연 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "지체된 정의는 반드시 바로 세워져야 한다"며 "이제 시작일 뿐"이라고 말했다.

이어 "명명백백히 밝혀내야 할 중대 비리 의혹이 산적해 있다"며 "특히 '2차 종합특검'을 통해 전면적 진상규명으로 나아가야 한다"고 강조했다.

특히 "그중에서도 가장 악질적인 사안이 '양평 고속도로 종점 변경'"이라며 "국가사업을 가족 사업으로 사유화한 권력형 비리의 종합판"이라고 비판했다.

그러면서 "정의가 바로 서는 그날까지 끝까지 지켜보겠다"고 덧붙였다.





서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 이날 김건희 씨의 자본시장법·정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의 사건의 선고 공판을 열고 징역 1년8개월, 추징금 1281만5000원을 선고하고 그라프 목걸이를 몰수한다고 선고했다. 김건희 특검이 재판부에 요청한 형량에는 크게 미치지 못했다.





