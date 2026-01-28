부산항만공사 항만·물류 신기술 2건 정부가 찜했다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무인·AI 기반 스마트 물류시스템, 우수물류 신기술 지정



기술개발 현장실증 완료, 기술 확산·적용 단계 지원 기대

부산항만공사가 개발한 항만 물류 신기술 2건이 정부 우수 기술로 인정받았다.

부산항만공사(BPA·사장 송상근)는 공사가 개발한 '실시간 항만 크레인 와이어로프 결함 진단 시스템'과 '트램 기반 환적화물 전용 자동운송 셔틀시스템'이 해양수산부 우수 물류신기술로 지정됐다고 28일 알렸다.

우수 물류신기술 지정 제도는 물류정책기본법에 따라 국내 최초 개발되거나 기존 기술을 크게 개선한 물류기술과 시스템을 대상으로 전문가 심사를 거쳐 지정한다. 지정 기술에는 우수 조달물품 지정 신청 자격과 공공기관 의무구매 제품 자격 등 현장 보급과 시장 확대를 위한 혜택이 주어진다.

와이어로프 진단 시스템은 항만 크레인 와이어로프의 결함을 자기장 변화 탐지와 인공지능 기술로 실시간 진단하는 예지 보전 기술이다. 크레인 운영 중단을 최소화할 수 있도록 ㈜엔키아와 부산항만공사가 공동 개발했다.

실시간 항만 크레인 와이어로프 결함 진단 시스템. 와이어로프 센서가 부착돼 있다.

트램기반 환적화물전용 자동운송 셔틀시스템.

환적화물 셔틀시스템은 부산항 내 터미널 간 발생하는 타부두 환적화물을 무인 자동 방식으로 이송하는 궤도형 전기구동 장비 기술이다. 부산항만공사와 ㈜시스콘로보틱스가 함께 개발했으며 2대의 셔틀을 활용해 컨테이너를 자동 운송한다.

와이어로프 진단 시스템은 부산항 신항 3·7부두에서, 환적화물 셔틀시스템은 옛 자성대부두 철송장에서 각각 현장 실증을 마쳤다.

부산항만공사는 항만 현장의 요구를 반영해 무인 자동화, 스마트 물류, 친환경·안전 기술 분야에서 중소기업과 협업한 신기술 개발과 실증을 지속해 왔다. 이번 지정으로 기술의 성과와 현장 적용 가능성을 공식적으로 인정받았다는 설명이다.

공사는 현장 보급 확대와 함께 실증 과정에서 도출된 사항을 반영해 기술 고도화를 추진하고 해외시장 진출을 포함한 항만 물류 신기술 확산에도 나설 계획이다.





송상근 부산항만공사 사장은 "현장 중심 기술개발 전략이 성과로 이어진 사례"라며 "해운·물류 분야 스타트업과 중소기업과 협업해 부산항과 국가 물류 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자

