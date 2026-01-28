도심 한가운데 279만㎡…광주 중앙근린공원, 국가도시공원 도전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 첫 지정 목표로 시민 추진체계 공식 출범

광주 중앙근린공원이 국내 최초 국가도시공원 지정을 목표로 공식 절차에 들어갔다. 관련 법 개정으로 지정 요건이 완화된 가운데, 광주시는 시민·전문가가 참여하는 추진위원회를 출범시키고 '제1호 국가도시공원' 도전에 본격 나섰다.

광주광역시는 서구, 양부남 국회의원실 등과 오는 30일 오후 2시 30분 서구문화센터 대강당에서 '광주 국가도시공원 추진위원회 발대식'과 함께 '국가도시공원 지정 포럼'을 개최한다고 28일 밝혔다.

광주 중앙근린공원 국가도시공원 조감도. 광주시 제공

이날 중앙근린공원 국가도시공원 지정을 목표로 한 시민 주도 추진기구인 '광주 국가도시공원 추진위원회' 출범을 공식 선언하고, 향후 역할과 활동 방향을 공유한다.

추진위원회는 윤풍식 ㈜국민 회장을 위원장으로, 부위원장단과 자문위원, 추진위원 등 총 750명 규모로 구성됐다. 부위원장단에는 지역 주민자치회장과 도시공원위원, 교수 등 전문가들이 참여하며, 자문위원으로는 강기정 광주시장과 김이강 서구청장, 양부남 국회의원이 이름을 올렸다.

광주시는 추진위원회를 행정 중심의 정책 추진 기구가 아닌, 중앙근린공원의 생태·역사·문화적 가치를 시민 사회 전반에 알리고 공감대를 확산하는 시민 서포터즈 성격의 조직으로 운영한다.

중앙근린공원은 서구 금호동·풍암동과 남구 주월동 일원에 걸쳐 조성된 광주 최대 도시공원으로, 면적은 약 279만㎡에 이른다. 도심 한가운데 위치한 대규모 녹지 공간으로, 호수 등을 포함한 생태·경관 가치가 높고 시민의 일상과 기억이 축적된 상징적 공간으로 평가받고 있다.

국가도시공원은 국가적 기념사업 추진이나 자연경관, 역사·문화유산 보전 등을 목적으로 국토교통부 장관이 지정하는 공원이다. 관련 제도는 2016년 도입됐지만, 현재까지 국가도시공원으로 지정된 사례는 없다.

광주시가 중앙근린공원의 국가도시공원 지정을 본격 추진하게 된 배경에는 제도적 여건 변화가 있다. 지난해 8월 26일 '도시공원 및 녹지 등에 관한 법률' 개정으로 국가도시공원 지정 요건 가운데 부지 면적 기준이 기존 300만㎡ 이상에서 100만㎡ 이상으로 완화되면서, 중앙근린공원이 법적 요건을 충족하게 됐다.

또한 민간공원 특례사업으로 추진 중인 중앙공원 1·2지구 조성 공사가 본격화되면서, 국가도시공원에 걸맞은 공원 기반시설 구축도 함께 진행되고 있다.

광주시는 중앙근린공원을 무등산국립공원, 무등산권 세계지질공원과 연계해 기후위기 대응과 생태복원을 선도하는 '생태도시 광주'의 핵심 거점으로 육성하겠다는 구상이다.

발대식 이후에는 '국가도시공원 조성 및 운영을 위한 추진 전략'을 주제로 포럼이 열린다. 포럼에서는 기본구상과 관리계획 수립 방향, 운영·관리 방안, 재정 지원 체계 등을 놓고 전문가와 시민이 함께 논의한다.





이승규 광주시 신활력추진본부장은 "이번 발대식은 중앙근린공원의 국가도시공원 지정을 위한 시민 추진체계가 공식 출범했다는 데 의미가 있다"며 "민관 협력 기반을 공고히 해 중앙근린공원이 대한민국 제1호 국가도시공원으로 지정될 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.





