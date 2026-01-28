새울원자력, 희망 2026 나눔 캠페인 성금 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

울주군 독립유공자 후손·지역아동 위해 희망 성금 기탁

전기를 만드는 손이 이번엔 온기를 전했다.

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭, 노조위원장 김민영)는 28일 KBS 울산방송국에서 '희망 2026 나눔 캠페인' 성금 5595만원을 울산시 사회복지공동모금회에 전달했다.

AD

이번에 전달한 성금은 새울원전본부 직원들이 매월 급여에서 자발적으로 기부한 '러브펀드' 기금으로 마련됐다.

특히 이번 성금 중 2765만원은 독립유공자의 숭고한 희생과 헌신을 기리고 그 뜻을 지역사회에 전하기 위해 보훈청을 통해 울주군에 거주하는 독립 유공자 후손 79명에게 1인당 35만원씩 난방비로 지원될 계획이다.

소유섭 새울원자력본부장은 "직원들의 정성으로 모인 기금이 추운 날씨에 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 조금이나마 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





AD

새울원자력본부는 지역사회 취약계층을 위한 에너지 복지와 나눔 활동을 꾸준히 이어가고 있으며 지역 내 복지시설과 취약계층 복지 증진을 위한 추가 성금을 지원할 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>