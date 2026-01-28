충남콘텐츠진흥원, 2026년 지원사업 공개…AI 융합 본격화

설명회 열고 사업 구조·신청 절차 공유…콘텐츠 기업·창작자 120여 명 참석

충남 콘텐츠 산업의 올해 지원 방향이 윤곽을 드러냈다. 충남콘텐츠진흥원은 28일 '2026년 지원사업 설명회'를 열고 AI 융합을 핵심 축으로 한 연간 지원 전략과 세부 사업 내용을 공개했다.

진흥원은 이날 충남콘텐츠기업지원센터에서 설명회를 개최하고, 2026년도 지원사업의 전체 구조와 추진 방향을 공유했다.

설명회에는 도내 콘텐츠 기업 관계자와 창작자, 예비 창업자 등 120여 명이 참석했다.

설명회에서는 ▲2026년 지원사업 추진 방향 ▲분야별 주요 지원사업 ▲신청 절차 및 유의사항 ▲질의응답 순으로 진행됐다.

특히 콘텐츠 산업과 인공지능(AI)의 결합을 올해 핵심 전략으로 제시하며, 사업 간 차별성과 운영 방식 등을 안내됐다.





김곡미 원장은 "기업과 창작자의 눈높이에서 필요한 정보를 적시에 제공하고, 현장의 의견을 사업 운영에 적극 반영하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

