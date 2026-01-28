이사장·총장 다 날아갔다… 동명대, 상해에 유학생 유치 '중국센터' 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동명대학교가 중국 상해에 현지 거점을 마련하고 중국 유학생 유치와 교육 협력에 나섰다. 동명문화학원 이사장과 대학 총장 모두 상해로 가서 개소식을 진행할 정도로 대학 핵심 프로젝트의 돛을 펼쳤다.

동명대학교(총장 이상천)는 중국 교육기관과 협력을 확대하고 중국 유학생 유치를 위해 지난 26일 중국 상해에 동명대학교 중국센터를 개설했다고 28일 알렸다.

중국센터 개소식에 학교법인 동명문화학원 강경수 이사장과 이상천 총장을 비롯해 상해 지역 대학과 교육협력기관 관계자들이 참석했다. 참석자들은 중국 교육기관과 실질적인 교류를 늘리고 지속 가능한 협력 체계를 구축하는 데 뜻을 모았다.

중국 상해에서 동명대학교 중국센터 개소식이 열리고 있다.

동명대 중국센터는 중국의 대학과 중·고등학교, 교육기관과의 협력 창구 역할을 맡는다. 유학생 상담과 모집, 공동 교육과정과 학술 교류, 입학 전·후 학생 관리 지원 등 중국 유학생 유치 전반을 담당할 예정이다. 이를 통해 중국 유학생들에게 체계적인 한국 유학 정보를 제공하고 유치 과정의 신뢰도를 높인다는 계획이다.

상해는 중국 전역과의 접근성이 뛰어난 국제도시로 교육·경제 네트워크의 중심지라는 점에서 중국센터 운영의 전략적 거점으로 평가된다.

이상천 총장은 "중국은 우리 대학의 핵심 협력 국가이자 중요한 유학생 유치 대상"이라며 "상해 중국센터를 거점으로 중국 교육기관과 협력을 확대하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 대학으로 도약하겠다"고 말했다.





동명대는 중국센터를 중심으로 아시아권 국제교류를 넓히고 우수 외국인 유학생 유치를 통해 글로벌 캠퍼스 구축을 추진할 방침이다. 동명대는 최근 QS 아시아 대학 랭킹과 세계대학랭킹에 이름을 올리고 2년 연속 QS 5 Stars 인증을 받는 등 캠퍼스의 국제적 위상을 강화하고 있다.





