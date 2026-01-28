"두쫀쿠 드려요" 한 마디에 문전성시…헌혈의집 '북적'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

혈액난 해결한 '두쫀쿠 답례'

광주전남 보유량 3.5일→5.3일분

매년 겨울이 오면 혈액 수급에는 어김없이 경고등이 켜진다. 한파와 방학이 겹치며 헌혈의집을 찾는 발길이 눈에 띄게 줄어들기 때문이다. 하지만 최근 분위기는 다소 달라졌다. 젊은 세대에게 인기를 끌고 있는 디저트 '두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)'를 답례로 제공하자, 헌혈 예약이 급증하고 혈액 보유량도 단기간에 정상 수준으로 회복됐다. 시민들은 일명 '오픈런'까지 해야 살 수 있는 두쫀쿠를 헌혈 한 번에 얻을 수 있고, 혈액원들도 혈액 수급난에서 벗어날 수 있어 '일석이조' 효과를 누리고 있는 셈이다.

지난 23일 부산 헌혈의 집 서면센터에 전혈·혈소판 헌혈자에게 증정될 두바이 쫀득 쿠키가 놓여 있다. 연합뉴스

두쫀쿠 답례에…단숨에 '권장선' 회복

28일 대한적십자사 광주전남혈액원에 따르면 현재 광주·전남 혈액 보유량은 평균 5.3일분 수준까지 올라왔다. 보건복지부가 권장하는 적정 혈액 보유 기준인 5일분을 웃도는 수준이다.

불과 며칠 전만 해도 상황은 달랐다. 두쫀쿠 증정 행사가 시작되기 전, 해당 지역 혈액 보유량은 3.5일분에 그쳤다. 겨울방학으로 단체 헌혈이 줄어든 데다 한파까지 겹치며 수급 불안이 심화한 영향이다.

혈액원은 이 같은 상황을 타개하기 위해 지난 23일 헌혈자에게 두쫀쿠를 제공하는 한시적 답례 이벤트를 기획했다. 결과는 즉각적으로 나타났다. 이벤트 당일 광주·전남 지역 헌혈자는 1181명으로 집계됐다. 이는 지난해 하루 평균 헌혈자 수(523명)의 2.3배에 달하는 규모다. 헌혈의집 헌혈자는 하루 1002명으로 평소보다 2.6배 늘었고, 일부 센터에서는 하루 평균 20명 수준이던 예약자가 이날 하루에만 100명까지 증가하기도 했다.

부산 헌혈의 집 서면센터를 찾은 시민들이 헌혈을 위해 대기하고 있는 모습. 연합뉴스

'간호사 발품' 알려지자…소상공인도 나섰다

부산에서는 지역 카페들이 두쫀쿠 기부에 나서며 힘을 보탠다. 대한적십자사 부산혈액원은 지난 23일 진행된 헌혈자 대상 두쫀쿠 추가 증정 이벤트 소식을 접한 지역 카페들이 자발적으로 두쫀쿠 기부에 나섰다고 27일 밝혔다.

기부에 참여한 곳은 부산 서구의 '쿠키담', 연제구의 '더팬닝', 부산진구의 '데이오프데이' 등이다. 김가현 쿠키담 대표는 "부산은 다른 지역보다 혈액 보유량이 적다는 기사를 보고 마음이 쓰였다"며 "간호사분들이 직접 카페를 돌며 쿠키를 구했다는 이야기를 듣고, 조금이나마 보탬이 되고 싶었다"고 말했다.

두바이 쫀득 쿠키 자료사진. 게티이미지뱅크

기부된 두쫀쿠는 오는 29일 부산 지역 헌혈의집과 헌혈버스에서 전혈 헌혈자를 대상으로 선착순 증정될 예정이다. 30일에는 헌혈의집 장전센터와 동래센터의 전혈 헌혈자를 대상으로 진행된다.





부산혈액원 관계자는 "지역 소상공인들의 자발적인 참여가 헌혈자들에게 큰 격려가 되고 있다"며 "오는 29일 진행되는 증정 이벤트에 많은 시민이 관심을 갖고 헌혈에 동참해 주시길 바란다"고 밝혔다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

