LH-고대의료원, '화성 동탄2 종합병원' 사업협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

700병상 종합병원 등 패키지형 개발 본격화

경기도 화성시가 추진하는 동탄신도시 종합병원 사업이 순항하는 모습이다.

고려대의료원 컨소시엄이 동탄2신도시에 종합병원, 오피스텔, 재활병원, 노인복지주택 등을 건립하는 패키지형 개발사업 조감도. 화성시 제공

AD

28일 화성시에 따르면 동탄2신도시 개발사업 시행자인 한국토지주택공사(LH)와 '동탄2 종합병원 건립 사업' 우선협상대상자인 고려대학교의료원 컨소시엄이 전날 사업 협약을 체결했다.

이에 따라 고대의료원 컨소시엄은 종합병원 건립 사업 공식 시행자로서 사업을 본격적으로 추진하게 된다.

컨소시엄에는 우미건설, 비에스한양, 미래에셋증권, 하나은행 등이 참여하고 있으며, 앞서 지난해 11월 '화성동탄2 종합병원 유치 패키지형 개발사업' 우선협상대상자로 선정됐다.

컨소시엄 측은 이번 협약에 이어 조만간 의료기관 개설 관련 보건복지부 승인을 받은 뒤 특수목적법인(SPC)을 설립해 LH와 토지 매매 계약을 추진할 예정이다.

컨소시엄은 동탄2신도시 내에 700병상 규모의 '고려대 동탄병원(가칭)'을 건립한다. 병원은 AI 기반 진료지원 시스템, 초연결 스마트 인프라, 임상데이터·바이오헬스·인공지능(AI)이 융합된 연구 플랫폼 등을 갖출 예정이다.

컨소시엄은 병원과 함께 인접 부지에 회복기 재활병원, 노인복지주택, 오피스텔도 함께 건립한다는 구상이다.





AD

시 관계자는 "시민의 생명권과 직결된 핵심 인프라인 대규모 종합병원 건립이 차질 없이 진행되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>