설 앞두고 온정 한 포대… NH농협은행 대구본부, 보훈가족 밥상에 온기 더해

대구지방보훈청과 ‘사랑의 쌀 나눔’ 전달식



백미10㎏ 100포, 독거 참전유공자 등 지원

국가보훈부 대구지방보훈청이 설 명절을 앞두고 지역 보훈가족을 위한 따뜻한 나눔에 나섰다.

대구지방보훈청(청장 김종술)은 28일 NH농협은행 대구본부(본부장 이인희)의 후원으로 '보훈가족 사랑의 쌀 나눔 전달식'을 개최했다.

대구지방보훈청이 NH농협은행 대구본부 후원으로 '보훈가족 사랑의 쌀 나눔 전달식'을 개최하고 있다. 대구지방보훈청 제공

NH농협은행 대구본부는 매년 설 명절마다 생활이 어려운 보훈가족을 위해 후원 물품을 지원해 오고 있다. 올해 역시 백미 10㎏ 100포(약 300만원 상당)를 기탁해 지역 내 독거 참전유공자 등을 중심으로 전달할 계획이다.

대구지방보훈청은 추운 겨울철을 맞아 지난달부터 관내 취약계층 보훈가족을 직접 찾아 안부를 살피는 현장 방문 활동을 이어오고 있다. 이번에 후원받은 백미 역시 직원들이 직접 전달하며 따뜻한 명절 인사를 함께 전할 예정이다.

이인희 NH농협은행 대구본부장은 "국가유공자의 희생과 헌신을 기억하고 예우하는 문화가 사회 전반으로 확산하길 바란다"며 "보훈가족분들이 조금이나마 따뜻한 설 명절을 보내는 데 보탬이 되길 기대한다"고 말했다.





김종술 대구지방보훈청장은 "보훈가족의 복지 향상을 위해 꾸준한 관심과 사랑을 실천해 주신 NH농협은행 대구본부에 깊이 감사드린다"며 "지역사회와의 협력을 통해 보훈가족이 행복하고 편안한 노후를 보낼 수 있도록 다양한 복지 서비스를 추진해 나가겠다"고 말했다.





