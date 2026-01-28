바디프랜드, '선물의 정석' 프로모션…최대 252만원 혜택

오는 2월 말까지 진행
바디프랜드가 설 명절을 맞아 헬스케어 로봇을 렌털·구매하는 고객에게 최대 252만원의 혜택을 제공하는 '선물의 정석' 프로모션을 진행한다고 28일 밝혔다.
오는 2월 말까지 진행되는 이번 프로모션은 바디프랜드 헬스케어 로봇을 렌털 또는 구매할 경우 ▲설 선물 특별혜택 ▲선납금 할인 ▲제휴카드 청구할인까지 3가지 중복 혜택을 적용해 최대 252만원 할인을 제공하는 내용이다.
대상 제품은 에스테틱 헬스케어 로봇 '퀀텀 뷰티캡슐', 하이엔드 헬스케어 로봇 '퀀텀 Audio Speakers by Bang & Olufsen', 전신 트위스트 헬스케어 로봇 '에덴로보', 최근 출시된 AI 헬스케어 로봇 '다빈치 AI'와 식약처 인증 의료기기 '메디컬 파라오' 등 주요 제품이다. 총 20개의 의료기기 인증 프로그램이 탑재된 신제품 '메디컬 팬텀로보'도 포함된다.
예컨대 팬텀로보를 렌털하는 고객의 경우, 설 선물 특별혜택(90만원)에 선납금 할인(선납 300만원 시 60만원 할인)과 제휴카드 청구할인 혜택(전월 실적 30만 원 기준 102만원)까지 적용돼 총 252만원의 혜택을 받을 수 있다.
건강 선물도 제공된다. 주요 헬스케어 로봇과 의료기기 6종 제품을 렌털·구매한 뒤 홈페이지에 후기를 남기는 전 고객에게 29만원 상당의 '적외선 온열기'를 증정한다. 적외선 온열기는 추운 겨울 헬스케어 로봇과 함께 사용하면 복부와 무릎 등 신체 전체를 따뜻하게 유지할 수 있는 웰니스 제품이다.
바디프랜드 관계자는 "민족 대명절 설을 맞아 역대급 가격 혜택에 추가 선물까지 1대 더 받을 수 있는 프로모션을 준비했다"며 "가족들과 바디프랜드 라운지에 방문해 함께 휴식도 취하고 헬스케어 로봇의 독보적인 성능도 직접 체험하며 건강수명을 충전하시기 바란다"고 말했다.
이서희 기자
