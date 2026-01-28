바디프랜드, '선물의 정석' 프로모션…최대 252만원 혜택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 2월 말까지 진행

바디프랜드가 설 명절을 맞아 헬스케어 로봇을 렌털·구매하는 고객에게 최대 252만원의 혜택을 제공하는 '선물의 정석' 프로모션을 진행한다고 28일 밝혔다.

바디프랜드 '선물의 정석' 프로모션. 바디프랜드

오는 2월 말까지 진행되는 이번 프로모션은 바디프랜드 헬스케어 로봇을 렌털 또는 구매할 경우 ▲설 선물 특별혜택 ▲선납금 할인 ▲제휴카드 청구할인까지 3가지 중복 혜택을 적용해 최대 252만원 할인을 제공하는 내용이다.

대상 제품은 에스테틱 헬스케어 로봇 '퀀텀 뷰티캡슐', 하이엔드 헬스케어 로봇 '퀀텀 Audio Speakers by Bang & Olufsen', 전신 트위스트 헬스케어 로봇 '에덴로보', 최근 출시된 AI 헬스케어 로봇 '다빈치 AI'와 식약처 인증 의료기기 '메디컬 파라오' 등 주요 제품이다. 총 20개의 의료기기 인증 프로그램이 탑재된 신제품 '메디컬 팬텀로보'도 포함된다.

예컨대 팬텀로보를 렌털하는 고객의 경우, 설 선물 특별혜택(90만원)에 선납금 할인(선납 300만원 시 60만원 할인)과 제휴카드 청구할인 혜택(전월 실적 30만 원 기준 102만원)까지 적용돼 총 252만원의 혜택을 받을 수 있다.

건강 선물도 제공된다. 주요 헬스케어 로봇과 의료기기 6종 제품을 렌털·구매한 뒤 홈페이지에 후기를 남기는 전 고객에게 29만원 상당의 '적외선 온열기'를 증정한다. 적외선 온열기는 추운 겨울 헬스케어 로봇과 함께 사용하면 복부와 무릎 등 신체 전체를 따뜻하게 유지할 수 있는 웰니스 제품이다.





바디프랜드 관계자는 "민족 대명절 설을 맞아 역대급 가격 혜택에 추가 선물까지 1대 더 받을 수 있는 프로모션을 준비했다"며 "가족들과 바디프랜드 라운지에 방문해 함께 휴식도 취하고 헬스케어 로봇의 독보적인 성능도 직접 체험하며 건강수명을 충전하시기 바란다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

